Göztepe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak Göztepe, müsabaka öncesi son çalışmasını Trabzon'da yaptı.
Göztepe Kulübünün açıklamasında, Trabzonspor maçı öncesi son antrenmanın, teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde Trabzon Kadri Özcan Tesisleri'nde yapıldığı belirtildi.
Futbolcuların, antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 top kapma oynadığı, ikinci bölümde ise duran top çalışması yaptığı kaydedildi.
Medical Park Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Trabzonspor-Göztepe maçında hakem Hüseyin Göçek görev yapacak.
- 21.9.2018 19:10
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Quaresma'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Harika oynayacağım
Toplam 5
Yorum
Eaglepaw böyle bı oyuncuyu Beşiktaş da kaç senede bir izleyebiliyorsun acaba yada futbol dan bu kadar anliyorsun işte yazık
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Beşiktaş Fenerbahçe hazırlıklarına başladı
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA FB'LI FRAT AYDINUS BJK'YI DURDURMA PLANI YAIYODUR, AMA BJK AYDINUS'UDA YENICEK.
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Quaresma'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Harika oynayacağım
Toplam 5
Yorum
UĞUR KIRMIZI KART GÖRME DE YETER
Göztepe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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