Göztepe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı – Fotomaç – 21 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    , maçının hazırlıklarını tamamladı

    Göztepe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

    'de yarın deplasmanda 'la karşılaşacak , müsabaka öncesi son çalışmasını 'da yaptı.

    Kulübünün açıklamasında, maçı öncesi son antrenmanın, teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde Kadri Özcan Tesisleri'nde yapıldığı belirtildi.

    Futbolcuların, antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 top kapma oynadığı, ikinci bölümde ise duran top çalışması yaptığı kaydedildi.

    Medical Park Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Trabzonspor-Göztepe maçında hakem görev yapacak.

    1. 21.9.2018 19:10
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