Göztepe Trabzon'da ilk peşinde
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    Trabzon'da ilk peşinde

    Göztepe Trabzon'da ilk peşinde

    'in yeni ekiplerinden yarın deplasmanına çıkacak.

    'de geçen hafta Bornova Stadı'nda 'u 2-0 yenerek çıkışa geçen , yarın deplasmanda 'un rakibi olacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 'in yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları süren Kadu, Atakan ve Poko'nun yanı sıra idmanda sol ayak bileğine darbe alan golcü Cikalleshi de mücadelede forma giyemeyecek. Geçen sezonun ikinci yarısından bu yana dış sahada 3 puan yüzü görmeyen Göztepe, Trabzonspor karşısına şansızlığını da yenmek için çıkacak.

    Son olarak 9 Aralık 2017'de gurbette 'u 3-2 yenen Göz-Göz, bu tarihten sonra oynadığı 11 dış saha sınavını kazanamadı. Bu periyotta 3 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar 9 mağlubiyet aldı. Teknik Direktör Bayram Bektaş, Kayserispor galibiyetinin anlam kazanabilmesi için Trabzon'dan mutlaka iyi bir sonuçla dönmek zorunda olduklarını ifade ederek, "Zor bir maça çıkacağımızın farkındayız. Ancak biz nerede olursa olsun kendi oyunumuzu oynayacağız. Futbolcularıma inanıyorum. Evimize istediğimizi alarak döneceğiz" dedi.

    GÖZTEPE: Beto - Gassama, Titi, Reis, Traore, Alpaslan, Borges, Castro, Halil, Yasin, Jarome

    1. 21.9.2018 15:09
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