Göztepe Trabzon'da ilk peşinde
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe yarın Trabzonspor deplasmanına çıkacak.
Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Bornova Stadı'nda Kayserispor'u 2-0 yenerek çıkışa geçen Göztepe, yarın deplasmanda Trabzonspor'un rakibi olacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Hüseyin Göçek'in yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları süren Kadu, Atakan ve Poko'nun yanı sıra idmanda sol ayak bileğine darbe alan golcü Cikalleshi de mücadelede forma giyemeyecek. Geçen sezonun ikinci yarısından bu yana dış sahada 3 puan yüzü görmeyen Göztepe, Trabzonspor karşısına şansızlığını da yenmek için çıkacak.
Son olarak 9 Aralık 2017'de gurbette Yeni Malatyaspor'u 3-2 yenen Göz-Göz, bu tarihten sonra oynadığı 11 dış saha sınavını kazanamadı. Bu periyotta 3 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar 9 mağlubiyet aldı. Teknik Direktör Bayram Bektaş, Kayserispor galibiyetinin anlam kazanabilmesi için Trabzon'dan mutlaka iyi bir sonuçla dönmek zorunda olduklarını ifade ederek, "Zor bir maça çıkacağımızın farkındayız. Ancak biz nerede olursa olsun kendi oyunumuzu oynayacağız. Futbolcularıma inanıyorum. Evimize istediğimizi alarak döneceğiz" dedi.
GÖZTEPE: Beto - Gassama, Titi, Reis, Traore, Alpaslan, Borges, Castro, Halil, Yasin, Jarome
- 21.9.2018 15:09
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Harun 3 maçta 7 gol yedi!
Toplam 2
Yorum
Zanli Bu Harun cepheden iyi ama yan toplarda sıfır bu sene de Volkan kaleyi alır
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Alper Potuk, Harun Tekin'den daha az topla buluştu
Toplam 7
Yorum
Enda Aykut KOCAMAN ın kıymetini hiç bir zaman anlamaz FB tarafdarı en tırt kadrolarla en zor dönemlerde her sene şampiyonluk adayı olan bir adam
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Beşiktaş'tan derbi mesajı!
Toplam 1
Yorum
fenerli klüp ne kadar güzel açıklama yapıyor ama 60 dakika fenerbahce aleyhine küfürler ediliyor ne kadar sacma bir memleket düşman değiliz
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