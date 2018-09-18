'Göztepe Stadı'nın inşaatı durdu' haberlerine yalanlama
Göztepe Stadı'nın inşaatının durduğu yönünde çıkan haberlere Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den yayınlama geldi.
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, inşaatı devam eden Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi konusunda açıklama yaptı. Bazı basın organlarında, 'Göztepe Stadı'nın inşaatı durdu' gibi haberlerin yer alması nedeniyle açıklamalar yapan Sepil, "Bu söylemler Göztepe Stadı ile ilgili gerçekleri yansıtmıyor. Şu an denilenin tam aksine full kapasite ve maksimum işçiyle stadımızın inşaatı 7 gün 24 saat sorunsuz ilerliyor" dedi.
İhalesi 14 Haziran 2017'de 218 milyon 900 bin TL bedelle gerçekleştirilen stadın temeli 9 Eylül 2017'de atıldı. Statta geçtiğimiz günlerde tribünlerin yapımına başlandı.
- 18.9.2018 20:26
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
'Göztepe Stadı'nın inşaatı durdu' haberlerine yalanlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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