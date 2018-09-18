'Göztepe Stadı'nın inşaatı durdu' haberlerine yalanlama – Fotomaç – 18 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    ' Stadı'nın inşaatı durdu' haberlerine yalanlama

    'Göztepe Stadı'nın inşaatı durdu' haberlerine yalanlama

    Stadı'nın inşaatının durduğu yönünde çıkan haberlere Göztepe Başkanı 'den yayınlama geldi.

    Başkanı , inşaatı devam eden Spor ve Merkezi konusunda açıklama yaptı. Bazı basın organlarında, 'Göztepe Stadı'nın inşaatı durdu' gibi haberlerin yer alması nedeniyle açıklamalar yapan Sepil, "Bu söylemler Göztepe Stadı ile ilgili gerçekleri yansıtmıyor. Şu an denilenin tam aksine full kapasite ve maksimum işçiyle stadımızın inşaatı 7 gün 24 saat sorunsuz ilerliyor" dedi.

    İhalesi 14 Haziran 2017'de 218 milyon 900 bin TL bedelle gerçekleştirilen stadın temeli 9 Eylül 2017'de atıldı. Statta geçtiğimiz günlerde tribünlerin yapımına başlandı.

    1. 18.9.2018 20:26
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