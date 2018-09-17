Göztepe'yi yerliler sırtladı
Spor Toto Süper Lig'de evinde Kayserispor'u 2-0 yenerek çıkışa geçen Göztepe'yi geride kalan 5 haftada yerli futbolcuları sırtladı.
Kadrosunda 16 isimle en çok yabancı barındıran takım olan sarı kırmızılıların kaydettiği 4 golün hepsine Türk futbolcular imza attı. İzmir ekibi ilk haftada 3-1 yenildiği Yeni Malatyaspor karşısında bulduğu tek golü Yasin'in çabasıyla Sadık kendi kalesine attı. Fenerbahçe'yi 3'üncü haftada tek golle deviren Göztepe'ye zaferi Halil'in muhteşem vuruşu getirdi. Kayserispor müsabakasında da yerli oyuncular maça damga vurmayı başardı. Yasin takımının ilk golünü kaydederken, Alpaslan'ın golüne de asist yaptı.
Süper Lig'de Göztepe dışındaki 17 takım da yabancı futbolcuların ayağından gol bulmayı bildi. Sözleşmesi devam eden Ghilas ve Scarione'ye lisans çıkarmayan İzmir ekibinde, Beto, Gassama, Titi, Kadu, Reis, Grillo, Traore, Gouffran, Castro, Poko, Borges, Ngando, Jarome ve Cikalleshi mevcut kadroda yer alıyor.
Cumartesi günü Trabzonspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde başlayan Göztepe'de teknik direktör Bayram Bektaş, tüm futbolcularının gösterdiği performanstan memnun olduğunu söyledi.
Kayserispor galibiyetiyle yeni bir sayfa açtıklarını ifade eden genç teknik adam, "Herkesi kutluyorum. Ancak bu maç geride kaldı. Artık önümüze bakacağız ve tüm ciddiyetimizle çalışacağız" dedi.
- 17.9.2018 14:55
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
Göztepe'yi yerliler sırtladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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