Göz Göz’den yılın çalımı
Flaş transferlere imza atan Göztepe, bombayı patlattı. Sarı-kırmızılılar, iki gün önce Bursa ile anlaşan Yasin Öztekin’le dün sözleşme imzaladı
İlk sezonunda Süper Lig'e damga vuran Göztepe, 2018-19 öncesi de işi sıkı tutuyor. Yıldız isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, dün de yılın transfer çalımını attı. Göz Göz, iki gün önce Bursaspor ile 1+1 yıllık anlaşma sağlayan Yasin Öztekin'i kaptı. Bursa'nın kampına katılması beklenirken, dün Göztepe için sağlık kontrolünden geçen 31 yaşındaki futbolcu, daha sonra iki senelik sözleşmeye imza attı. G.Saray forması giydiği 4 sezonda 2 lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli kanat, bu süreçte 148 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 31 kez rakip fileleri havalandıran yıldız futbolcu, 18 de asist yaptı.
SIRADA İKİ İSİM VAR: BORGES VE TİTİ
Bursa'ya yılın çalımını atan Göztepe, uzun süredir görüşme halinde olduğu Borges ve Titi için de geri sayıma geçti. Borges'in Deportivo'dan bonservisini almasını bekleyen Göz Göz, Titi'nin transferind de Bursaspor ile pazarlıklara devam ediyor.
- 25.7.2018
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‘Burada mutluyum’
Toplam 1
Yorum
Orta sahada oynayacakmış Beşiktaş için yazılan haberlerin hepsi yalan bu yalanlara Başkanda dahil Shkira yı almışlar Kulübemi Başkanamı bunu anlayamadık Nerede kulla
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Ünal Karaman: Transfer bekliyoruz
Toplam 1
Yorum
maho bekle bekle 2 sene sonra alırsın paramı varki oyuncu alsın
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 37
Yorum
Aslan Bileklik satin!
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