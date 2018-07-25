İlk sezonunda Süper Lig'e damga vuran Göztepe, 2018-19 öncesi de işi sıkı tutuyor. Yıldız isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, dün de yılın transfer çalımını attı. Göz Göz, iki gün önce Bursaspor ile 1+1 yıllık anlaşma sağlayan Yasin Öztekin'i kaptı. Bursa'nın kampına katılması beklenirken, dün Göztepe için sağlık kontrolünden geçen 31 yaşındaki futbolcu, daha sonra iki senelik sözleşmeye imza attı. G.Saray forması giydiği 4 sezonda 2 lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli kanat, bu süreçte 148 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 31 kez rakip fileleri havalandıran yıldız futbolcu, 18 de asist yaptı.



SIRADA İKİ İSİM VAR: BORGES VE TİTİ

Bursa'ya yılın çalımını atan Göztepe, uzun süredir görüşme halinde olduğu Borges ve Titi için de geri sayıma geçti. Borges'in Deportivo'dan bonservisini almasını bekleyen Göz Göz, Titi'nin transferind de Bursaspor ile pazarlıklara devam ediyor.