Göz Göz’den yılın çalımı – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    ’den yılın çalımı

    Göz Göz’den yılın çalımı

    Flaş transferlere imza atan , bombayı patlattı. Sarı-kırmızılılar, iki gün önce ile anlaşan ’le dün sözleşme imzaladı

    İlk sezonunda 'e damga vuran , 2018-19 öncesi de işi sıkı tutuyor. Yıldız isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, dün de yılın çalımını attı. , iki gün önce ile 1+1 yıllık anlaşma sağlayan 'i kaptı. 'nın kampına katılması beklenirken, dün Göztepe için sağlık kontrolünden geçen 31 yaşındaki futbolcu, daha sonra iki senelik sözleşmeye imza attı. G.Saray forması giydiği 4 sezonda 2 lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli kanat, bu süreçte 148 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 31 kez rakip fileleri havalandıran yıldız futbolcu, 18 de asist yaptı.

    SIRADA İKİ İSİM VAR: BORGES VE TİTİ
    Bursa'ya yılın çalımını atan Göztepe, uzun süredir görüşme halinde olduğu ve Titi için de geri sayıma geçti. Borges'in Deportivo'dan bonservisini almasını bekleyen Göz Göz, Titi'nin transferind de Bursaspor ile pazarlıklara devam ediyor.

    1. 25.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Göz Göz’den yılın çalımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN