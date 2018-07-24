Yasin Öztekin'in yeni adresi belli oldu!
Galatasaray'la sona eren sözleşmesi yenilenmeyen ve geçtiğimiz günlerde Bursaspor'la anlaştığı konuşulan Yasin Öztekin'in Göztepe'ye transfer olacağı belirtildi.
TRT Spor'un haberine göre; Göztepe, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Yasin Öztekin ve Celso Borges'le anlaşmaya vardı.
Sarı-kırmızılılarda 2014-2015'ten itibaren forma giyen Yasin Öztekin, Galatasaray'da 2 şampiyonluk, 2 Türkiye Kupası, 1 de Süper Kupa sevinci yaşadı. Deneyimli futbolcu geçen sezon İstanbul ekibinde toplam 29 resmi maça çıkıp 5 gol attı.
TRT Spor'un haberine göre; Göztepe, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Yasin Öztekin ve Celso Borges'le anlaşmaya vardı.
Sarı-kırmızılılarda 2014-2015'ten itibaren forma giyen Yasin Öztekin, Galatasaray'da 2 şampiyonluk, 2 Türkiye Kupası, 1 de Süper Kupa sevinci yaşadı. Deneyimli futbolcu geçen sezon İstanbul ekibinde toplam 29 resmi maça çıkıp 5 gol attı.
- 24.7.2018 13:11
- Güncelleme: 24.7.2018 13:58
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