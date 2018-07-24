Yasin Öztekin'in yeni adresi belli oldu! – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    'in yeni adresi belli oldu!

    <a href="/index/yasin-oztekin?id=ee6f0b2a-5199-4a2d-9a35-a90025d5c4f0" class="" rel="tag">Yasin Öztekin</a>'in yeni adresi belli oldu!
    'la sona eren sözleşmesi yenilenmeyen ve geçtiğimiz günlerde 'la anlaştığı konuşulan 'in 'ye transfer olacağı belirtildi.

    Spor'un haberine göre; , ile sözleşmesi sona eren ve Celso Borges'le anlaşmaya vardı.

    Sarı-kırmızılılarda 2014-2015'ten itibaren forma giyen Yasin Öztekin, Galatasaray'da 2 şampiyonluk, 2 Türkiye Kupası, 1 de Süper Kupa sevinci yaşadı. Deneyimli futbolcu geçen sezon İstanbul ekibinde toplam 29 resmi maça çıkıp 5 gol attı.
    1. 24.7.2018 13:11
    2. Güncelleme: 24.7.2018 13:58
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