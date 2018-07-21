İki isim göz doldurdu
Göztepe'de sakatlıklarını atlatan genç stoper Hakan Çinemre ve sol bek Adama Traore'nin dikkat çekici performans gösterdiği bildirildi.
Göztepe'de sakatlıklarını atlatan genç stoper Hakan Çinemre ve sol bek Adama Traore'nin dikkat çekici performans gösterdiği bildirildi. İki futbolcunun da antrenmanlarda çok sıkı çalıştığı ve bu durumun Bayram Bektaş'ın yüzünü güldürdüğü bildirildi.
- 21.7.2018
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Yorum
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Yorum
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Toplam 1
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mmm ali başkan volkanı şutlasana..
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