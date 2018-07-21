İki isim göz doldurdu – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    İki isim göz doldurdu

    İki isim göz doldurdu

    'de sakatlıklarını atlatan genç stoper Hakan Çinemre ve sol bek Adama Traore'nin dikkat çekici performans gösterdiği bildirildi.

    'de sakatlıklarını atlatan genç stoper Hakan Çinemre ve sol bek Adama Traore'nin dikkat çekici performans gösterdiği bildirildi. İki futbolcunun da antrenmanlarda çok sıkı çalıştığı ve bu durumun Bayram Bektaş'ın yüzünü güldürdüğü bildirildi.

    1. 21.7.2018
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