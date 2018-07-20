Ronaldo tamam sıra Borges ve Deniz’de – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    Ronaldo tamam sıra Borges ve Deniz’de

    Ronaldo tamam sıra Borges ve Deniz’de

    Recife’den Brezilyalı stoper Ronaldo’yu imza aşamasına getiren ekibi, Deportivo’dan Kosta Rikalı Borges ve ’dan golcü için de girişimlere başladı

    , transferde vites yükseltti. İkinci etap çalışmalarına 'da start veren sarı-kırmızılıların daha önceden görüşmelere başladığı Recife'den 29 yaşındaki stoper Ronaldo'yla büyük ölçüde anlaşma sağladığı öğrenildi. ekibinin 'la 1 yıl daha kontratı bulunan ve takımdan ayrılmak isteyen, birçok talibi olan için de yoğun bir şekilde temaslara başladığı belirtildi. Göz-Göz'ün bir diğer gözdesinin ise Deportivo'dan Celso Borges olduğu bildirildi.

    HOLLANDA KAMPINA YETİŞECEK
    'da 'nda da ter döken 30 yaşındaki Kosta Rikalı orta sahanın, Deportivo'nun ligden düşmesinin ardından yol ayrımına geldiği ve üst liglerde oynamak istediği vurgulandı. Geçen sezon 32 maçta oynayan, 1 yıl kontratı bulunan Borges, 3 gol, 3 asist yaptı. 32 yaşındaki Deniz ise geçen sezon 30 maçta 10 gol, 4 asistle takımının ligde kalmasında pay sahibi oldu. 3 ismin de kampına yetiştirilmesi için yoğun mesai harcandığı belirtildi.

    İLK MAÇ FORTUNA SİTTARD'LA
    kampına başlayan 'nin hazırlık maçı programı da netleşti. Sarı-kırmızılılar, 22 Temmuz'da Hollanda 1. Ligi'nden F.Sittard, 26 Temmuz'da 'dan , 28 Temmuz'da alt lig takımı Saint Gilloise ve 2 Ağustos'ta da yine Hollanda 1. Ligi'nden Twente'yle karşılaşacak.

    OSCAR VE ROTMAN YOK
    'de iki orta saha oyuncusu ve Rajko Rotman kafileye alınmadı. Teknik Direktör Bayram Bektaş'ın iki futbolcuya planları arasında yer vermediği öğrenildi. Yönetimin ise sözleşmeleri süren 33 yaşındaki Arjantinli maestro Scarione ve 29 yaşındaki Sloven orta saha Rotman'la masaya oturacağı ve en az mali kayıpla sözleşmelerini feshedeceği bildirildi. Oscar geçen sezon 17 maçta 2 gol, 2 asist, Rotman ise 27 maçta 1 golle oynadı.

    1. 20.7.2018
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