Göztepe'de Gouffran fırtınası – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    'de Gouffran fırtınası

    Göztepe'de Gouffran fırtınası

    kampının ardından 'da ikinci etap çalışmalarına başlayan 'de teknik direktör Bayram Bektaş, geçen sezon beklentilerin uzağında kalan Yoan Gouffran'ın bu sezon çok farklı bir görüntü çizeceğini söyledi.

    Fransız futbolcunun kampın yıldızlarından biri olduğunu dile getiren Bektaş, "Takımımın genel görüntüsünden çok memnunum. Herkes çok özverili çalışıyor. Gouffran'ın ise bu sezon çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

    Göz-Göz'de Gouffran'ın yanı sıra sakatlıklarını atlatan genç stoper Hakan Çinemre ve sol bek Traore'nin de dikkat çekici performans gösterdiği bildirildi.
    'da taktik ağırlıklı çalışan 'de çalışmaları da yoğun bir şekilde sürüyor. Deportivo'dan orta saha Borges, 'dan golcü Deniz ve Recife'den stoper Ronaldo ile görüşmelerini sürdüren yönetimin 1 hafta içinde transferlere resmiyet kazandıracağı ifade edildi. Başkan 'in bizzat yürüttüğü transferde bütçeyi aşmamaya gayret gösterdiği, futbolcularla sıkı pazarlıklar yaptığı kaydedildi. Gözden çıkarılan orta saha oyuncuları ve Rajko Rotman'ın ise kendilerine kulüp aradıkları bildirildi. Özellikle iki futbolcu için 'den birçok kulübün nabız yokladıkları vurgulandı.

    1. 20.7.2018 14:29
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