Samed Ali Kaya, Göztepe’de
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Samed Ali Kaya, Göztepe’de

    , son olarak Menemen Belediyespor forması giyen forvet oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    'in temsilcisi , son olarak Menemen Belediyespor forması giyen forvet oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Samed Ali Kaya, 2011 yılında forması ile profesyonel futbol kariyerine başladı. Kayserispor, , , Erzin Belediyespor ve son olarak Menemen Belediyespor forması giyen Samed Ali Kaya, 2017-2018 sezonunu 25 gol ile tamamladı.
    1. 18.7.2018 14:25
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