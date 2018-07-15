Göztepe'ye genç golcü
Forvet hattına takviye yapmak isteyen Göztepe, geçen sezon Menemen’de 25 gol atarak dikkat çeken 22 yaşındaki Samed Ali Kaya ile anlaşma sağladı.
GRİLLO UMUTLU
Göztepe'nin yeni transferi Fausto Grillo, takıma çabuk alıştığını söyledi. 25 yaşındaki Arjantinli stoper, "Burada başarıya inanan, güzel bir ekip var. Takımlarını gönülden destekleyen bir taraftarımız var. Sahada onlarla buluşmak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Çabuk alışmamda büyük etkileri oldu" dedi.
- 15.7.2018
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Ya çok para ya gelecek!
Toplam 2
Yorum
karadeniz81 2 senedir oynadığı oyunun hakkı neyse okadar alsınyoksa satılsın
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Mitrovic yükseliyor
Toplam 1
Yorum
Köfte Ağzıyla top tutsa Şenol Güneş beğenmez onu, ön yargılarından hiçbir zaman kurtulamayacak maalesef.
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Fenerbahçe teknik direktörü Cocu'dan Comolli'ye transfer çağrısı
Toplam 4
Yorum
Geç oluyor Şu an takım geçen senekinden daha zayıf.Yönetim uyumuyor inşallah.
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