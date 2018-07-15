Göztepe'ye genç golcü – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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HEPSİ
    15 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
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    'ye genç golcü

    <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a>'ye genç golcü

    Forvet hattına takviye yapmak isteyen , geçen sezon Menemen’de 25 gol atarak dikkat çeken 22 yaşındaki ile anlaşma sağladı.

    ve ile yollarını ayıran , 'un 22 yaşındaki golcüsü 'yı renklerine bağlıyor. Sarı-lacivertli kulüple bonservis konusunda anlaşan ekibi, genç forveti 19 Temmuz'da başlayacak kampına götürmeyi planlıyor. Geçen sezon Menemen formasıyla 34 maçta 25 gol kaydeden Samed'in adı Erzurumspor ve Gazişehir ile de anılıyordu.

    GRİLLO UMUTLU
    'nin yeni transferi Fausto Grillo, takıma çabuk alıştığını söyledi. 25 yaşındaki Arjantinli stoper, "Burada başarıya inanan, güzel bir ekip var. Takımlarını gönülden destekleyen bir taraftarımız var. Sahada onlarla buluşmak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Çabuk alışmamda büyük etkileri oldu" dedi.
    1. 15.7.2018
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