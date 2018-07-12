Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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HEPSİ
    12 Temmuz 2018, Perşembe
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    'de hazırlıkları

    <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a>'de <a href="/index/yeni-sezon?id=e5271c99-c22c-49fc-a1ca-c40661e0bbc5" class="" rel="tag">yeni sezon</a> hazırlıkları

    ekiplerinden , hazırlıklarını sürdürdü.

    Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanı yaklaşık 1,5 saat sürdü.

    Sarı-kırmızılı futbolcular, ısınma hareketleriyle başladıkları idmanda, şut, çabukluk ve kuvvet çalışmaları yaptı.

    temsilcisi, akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

    1. 12.7.2018 12:41
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