Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanı yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Sarı-kırmızılı futbolcular, ısınma hareketleriyle başladıkları idmanda, şut, çabukluk ve kuvvet çalışmaları yaptı.
İzmir temsilcisi, akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
- 12.7.2018 12:41
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Beşiktaş'ın kalecisi Fabri'ye Fulham'dan resmi teklif
Toplam 1
Yorum
barzinho Aman aman sakın kardes ne Fabri si sakın sakın gondrmeyın o kadar ugrastan sonra adam akıllı kalecı bulmusuz sakın haaa
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Milan Kucka için devreye girdi
Toplam 2
Yorum
kucka piyangosu Milan, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 5 milyon Euro'ya sattığı Juraj Kucka'yı 4 milyon Euro karşılığında geri almak istiyo. piyangoya bak
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Cocu'dan transfer tekliflerine veto
Toplam 1
Yorum
MEHMET SAYIN COCU; DOĞRU BİR KARAR ALMIŞ.... AMA GİDECEK OLAN OYUNCULAR İSVİÇRE KAMPINDAN SONRA GÖZDEN ÇIKARILACAKSA SORUN OLMAZ.
Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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