Göztepe'de transfer zirvesi – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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    12 Temmuz 2018, Perşembe
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    'de zirvesi

    <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a>'de <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> zirvesi

    'de yeni sezon hazırlıklarını 'da sürdüren 'de kampa çıkarma yapan Başkan , teknik direktör Bayram Bektaş'la bir araya geldi.

    Bektaş'la transferi, takımın son durumunu ve eksik bölgeleri masaya yatıran , antrenmanları izleyip oyuncularla da görüştü. Şimdiye kadar 7 futbolcu gönderip 4 takviye yapan sarı-kırmızılılar, öncelikli olarak skor yükünü çekebilecek kapasitede yabancı forvet transferini sonlandırmaya çalışacak.

    ekibinde 'la oynanması gereken ilk hazırlık maçı, yerli futbolcuların kampı öncesi vize almak için 'ya gitmesi gerektiğinden iptal edildi. Başkan Sepil, bu gelişme üzerine takımın son durumunu sahada göremeden kamptan ayrıldı. , kampındaki ilk ve tek hazırlık maçını 14 Temmuz Cumartesi günü 1'inci Lig'deki hemşehrisi Altınordu'yla oynayıp ardından pazar günü kampı noktalayacak. Sarı-kırmızılı ekip, 19 Temmuz'da 'ya ikinci etap kampına gidecek.

    1. 12.7.2018 16:12
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