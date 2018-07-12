Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Göztepe'de kampa çıkarma yapan Başkan Mehmet Sepil, teknik direktör Bayram Bektaş'la bir araya geldi.
Bektaş'la transferi, takımın son durumunu ve eksik bölgeleri masaya yatıran Mehmet Sepil, antrenmanları izleyip oyuncularla da görüştü. Şimdiye kadar 7 futbolcu gönderip 4 takviye yapan sarı-kırmızılılar, öncelikli olarak skor yükünü çekebilecek kapasitede yabancı forvet transferini sonlandırmaya çalışacak.
İzmir ekibinde Alanyaspor'la oynanması gereken ilk hazırlık maçı, yerli futbolcuların Hollanda kampı öncesi vize almak için Ankara'ya gitmesi gerektiğinden iptal edildi. Başkan Sepil, bu gelişme üzerine takımın son durumunu sahada göremeden kamptan ayrıldı. Göztepe, Erzurum kampındaki ilk ve tek hazırlık maçını 14 Temmuz Cumartesi günü 1'inci Lig'deki hemşehrisi Altınordu'yla oynayıp ardından pazar günü kampı noktalayacak. Sarı-kırmızılı ekip, 19 Temmuz'da Hollanda'ya ikinci etap kampına gidecek.
- 12.7.2018 16:12
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Beşiktaş'ın kalecisi Fabri'ye Fulham'dan resmi teklif
Toplam 1
Yorum
barzinho Aman aman sakın kardes ne Fabri si sakın sakın gondrmeyın o kadar ugrastan sonra adam akıllı kalecı bulmusuz sakın haaa
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Milan Kucka için devreye girdi
Toplam 2
Yorum
kucka piyangosu Milan, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 5 milyon Euro'ya sattığı Juraj Kucka'yı 4 milyon Euro karşılığında geri almak istiyo. piyangoya bak
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Cocu'dan transfer tekliflerine veto
Toplam 1
Yorum
MEHMET SAYIN COCU; DOĞRU BİR KARAR ALMIŞ.... AMA GİDECEK OLAN OYUNCULAR İSVİÇRE KAMPINDAN SONRA GÖZDEN ÇIKARILACAKSA SORUN OLMAZ.
Göztepe'de transfer zirvesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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