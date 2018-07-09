Göztepe'de Sepil'den çıkarma – Fotomaç – 09 Temmuz 2018
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    'de Sepil'den çıkarma

    <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a>'de Sepil'den çıkarma

    'de Başkanı , yarın takımın kampına çıkarma yapacak.

    Teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelecek olan Sepil, birkaç gün kampı yerinde takip ederek 12 Temmuz'da saat 17.30'da 'la oynanacak yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını da izleyecek.

    şimdiye kadar 'dan sağ bek Gassama ve sol bek Berkan Emir ile 'dan orta saha oyuncusu 'e imza attıran sarı-kırmızılılar, takımından anlaşmaya vardığı 25 yaşındaki Arjantinli stoper Fausto Grillo'yu da 'e getirdi.

    Sağlık kontrolünden geçecek Grillo, yarın kampa katılacak. Yeni transferlerden Berkan, kampta takımla çalışmalara başladı. Senegal kadrosunda Rusya'da düzenlenen 'na ilk turda veda eden Gassama ise takıma haftaya kampında dahil olacak. İç şimdiye kadar 7 oyuncuyla yollarını ayıran 'de Başkan Sepil, takımdaki durumu belirsiz olan Kadu ve Ghilas'ın da kalacaklarını açıklamıştı. ekibi, transferde stoper, kanat oyuncusu alıp ile 'nun ayrıldığı forvete takviye yapacak.

    1. 9.7.2018 14:56
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