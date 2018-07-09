Göztepe'de Sepil'den çıkarma
Spor Toto Süper Lig'de Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, yarın takımın Erzurum kampına çıkarma yapacak.
Teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelecek olan Sepil, birkaç gün kampı yerinde takip ederek 12 Temmuz'da saat 17.30'da Alanyaspor'la oynanacak yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını da izleyecek.
Transferde şimdiye kadar Alanyaspor'dan sağ bek Gassama ve sol bek Berkan Emir ile Elazığspor'dan orta saha oyuncusu Alpaslan Öztürk'e imza attıran sarı-kırmızılılar, Velez Sarsfield takımından anlaşmaya vardığı 25 yaşındaki Arjantinli stoper Fausto Grillo'yu da İzmir'e getirdi.
Sağlık kontrolünden geçecek Grillo, yarın kampa katılacak. Yeni transferlerden Berkan, kampta takımla çalışmalara başladı. Senegal Milli Takımı kadrosunda Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'na ilk turda veda eden Gassama ise takıma haftaya Hollanda kampında dahil olacak. İç transferde şimdiye kadar 7 oyuncuyla yollarını ayıran Göztepe'de Başkan Sepil, takımdaki durumu belirsiz olan Kadu ve Ghilas'ın da kalacaklarını açıklamıştı. İzmir ekibi, transferde stoper, kanat oyuncusu alıp Demba Ba ile Ömer Şişmanoğlu'nun ayrıldığı forvete takviye yapacak.
- 9.7.2018 14:56
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Cocu Elmas buldu!
Toplam 1
Yorum
KrAlex Bu çocuğun kumaşı sağlam gerekirse bu sezon yapılanma sezonu olacağından feda başlatılabilir alt yapıdan potansiyelli oyuncular A takıma..
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En dayanıklı İbanez oldu
Toplam 1
Yorum
ts61 sezon başladığındada paf takıma yollayıp ödüllendirirsiniz. şu damdoya verilen şans bu adama verilmedi ve bunun gibi nicelere...
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Fenerbahçe Volkan Demirel ile yeni sözleşme imzaladı
Toplam 4
Yorum
fbli azizin başkanlığı süresince fb liğimi dondurmuştum,ali koç geldi tekrar fb liliğime devam demiştim, ama volkan yüzünden tekrar donduracağım.
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