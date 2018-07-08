Göztepe Arjantinli Fausto Grillo ile anlaştı – Fotomaç – 08 Temmuz 2018
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Arjantinli ile anlaştı

    Göztepe Arjantinli Fausto Grillo ile anlaştı

    , Arjantinli savunma oyuncusu ile anlaştı.

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , Arjantinli savunma oyuncusu ile prensip anlaşmasına vardı.

    Göztepe Kulübü Başkanı , gazetecilere yaptığı açıklamada, prensip anlaşmasına vardıkları Grillo'nun yarın Türkiye'de olacağını söyledi.

    İstedikleri özelliklere sahip oyuncuyla sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacaklarını kaydeden Sepil, Grillo'nun daha sonra Erzurum kampına katılacağını bildirdi.

    25 yaşındaki Fausto Grillo en son ülkesinde takımında forma giymişti.

    1. 8.7.2018 12:18
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