Göztepe Arjantinli Fausto Grillo ile anlaştı
Göztepe, Arjantinli savunma oyuncusu Fausto Grillo ile anlaştı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Arjantinli savunma oyuncusu Fausto Grillo ile prensip anlaşmasına vardı.
Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, gazetecilere yaptığı açıklamada, prensip anlaşmasına vardıkları Grillo'nun yarın Türkiye'de olacağını söyledi.
İstedikleri özelliklere sahip oyuncuyla sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacaklarını kaydeden Sepil, Grillo'nun daha sonra Erzurum kampına katılacağını bildirdi.
25 yaşındaki Fausto Grillo en son ülkesinde Velez Sarsfield takımında forma giymişti.
- 8.7.2018 12:18
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Yorum
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Maurico İsla
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Yorum
berlin bu adamı gelmeden bir kaç defa izlemiştim. Çok iyiydi bu ya. Gökhan gönül gibi birşeydi. ondan bile iyi olabilir. Fenere gelince bir şey olu
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Fenerbahçe, İstanbulspor ile berabere kaldı
Toplam 1
Yorum
KrAlex Bu sene en büyük transfer yönetim ve genç oyuncular olacaktır. Alt yapıdaki gençleri kazanmaya odaklı oynarsak büyük kazanç olacaktır bu.
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