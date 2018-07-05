Göztepe'de sessiz bekleyiş – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'de sessiz bekleyiş

    Göztepe'de sessiz bekleyiş

    'de geçen sezonki kadrosundan 7 isimle yollarını ayıran , antrenmanların startını verip kamp dönemine başlamasına rağmen şimdiye kadar yalnız 2 takviye yapabildi

    , , , , Leo, ve serbest kalıp 3 yıllığına toplam 24 milyon Euro ücretle 'e dönen 'yla yollarını ayıran , şimdiye kadar 1'inci Lig temsilcisi 'dan orta saha ve 'un 'nda da boy gösteren Senegalli sağ beki Gassama'yla sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılılarda takımla kampına katılan Scarione, Ghilas, Gouffran, Rotman gibi isimlerin yeni sezonda kesin olarak kalıp kalmayacağı da belirsizliğini koruyor.

    kurlarında geçen yıla göre yaşanan artış, diğer kulüpler gibi Göztepe'yi de hem iç transferde sözleşmesi süren isimlerle yolları ayırmakta hem de yeni yapmakta zorluyor. Demba Ba ve Ömer'in ayrılmasıyla özellikle hücum hattında elinde yalnız Ghilas kalan Göztepe, forveti ve defansı takviye edecek. İsimleri Göztepe'yle anılan Bursasporlu stoper Titi ve Trabzonsporlu golcü Rodallega'nın transferlerinde yeni gelişme yaşanmadı.

    'daki ikinci etap kampına yeni transferlerle tam kadro girmeyi hedefleyen temsilcisinde teknik direktör Bayram Bektaş, Erzurum kampından, "Stoper eksiğimiz var. Görüşmelerimiz sürüyor. Forvet ve kanat bölgesinde de eksikliklerimiz mevcut. Hem bütçemize hem de takımımıza en uygunu seçmek için sabırlı davranıyoruz, bekliyoruz" açıklamasını yaptı.



    Kaynak: DHA
    1. 5.7.2018 12:03
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