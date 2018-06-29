Göztepe'de golcü bilmecesi – Fotomaç – 29 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'de golcü bilmecesi

    Göztepe'de golcü bilmecesi

    'de yeni sezonun hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren 'de golcü bilmecesi yaşanıyor.

    Sezon biter bitmez dünyaca ünlü forveti 'yı 'e kaptıran, 'nun da sözleşmesini fesheden sarı-kırmızılıların elinde sadece Nabil Ghilas kaldı. Geçen sezon istikrarlı bir şekilde forma giyemeyen Cezayirli futbolcunun da durumunun henüz netleşmediği ifade edildi. 'nin az bir zararla göndermeyi planladığı Ghilas için son kararı 'ın vereceği vurgulanırken, ekibinin en az 3 golcü takviyesi yapacağı bildirildi.

    Göztepe'nin forvet transferinde gaza basacağı ifade edildi. Trabzonspor'dan Hugo Rodallega ve Dame N'Doye'un yanı sıra Beşiktaş'tan 'i listesine alan Göztepe'nin yurt dışında da geniş çapta tarama yaptığı kaydedildi. Teknik direktör Bayram Bektaş, 2 Temmuz'da başlayacak kampına transferleri yetiştirmek için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi. Genç çalıştırıcı, "Görüştüğümüz oyuncular var. Taraftarımız merak etmesin, istenilen kadro kurulacak" diye konuştu. Sarı-kırmızılı ekip, yollarını ayıracağı diğer futbolcuları ise kamp döneminde netleştirecek.

    ?GASSAMA'YI AÇIKLADI
    Göztepe, Alanyaspor'dan geçtiğimiz günlerde ettiği sağ bek Lamine Gassama'nın 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kariyerinde daha önce Fransa'da ve Lorient formaları da giyen, 2 sezondur ülkemizde oynayan 28 yaşındaki futbolcu, Senegal'in Rusya'da düzenlenen kadrosunda yer alıyor. Ülkesi kupadan grup maçları sonucunda dramatik bir şekilde elenen Gassama, önümüzdeki günlerde takıma katılacak. Göztepe, daha önce transferde 'dan orta saha 'le sözleşme imzalamıştı.

    1. 29.6.2018 12:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Göztepe'de golcü bilmecesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN