Roma'dan Göz-Göz'e

Spor Toto Süper Lig'de Elazığspor'dan orta saha Alpaslan Öztürk'le 3 yıllık sözleşme imzalayıp, Alanyasporlu sağ bek Lamine Gassama'dan söz alan Göztepe, stoper Leandro Castan'ı da gündemine aldı. İlk olarak Trabzonspor'un Türkiye'ye getirdiği ancak maddi konularda anlaşamadığı Caen'den Fransız stoper Damien Da Silva'yla görüşmelerini sürdüren İzmir ekibinin, İtalyan devi Roma'da oynayan Brezilyalı savunmacıyla da temas kurduğu öğrenildi. Geçen sezonu İtalya'da Cagliari'de kiralık geçiren Castan'ın transferiyle bizzat ilgilenen Başkan Mehmet Sepil'in Sambacı stoperi makul bir fiyata Göztepe'ye kazandırmaya çalıştığı bildirildi.



BREZiLYA MiLLi TAKIMI'NDA OYNADI

Erzurum kampına kadar 3 ya da 4 takviye yapmayı planlayan İzmir ekibinin Da Silva veya Castan ikilisinden birini mutlaka kadrosuna katacağı kaydedildi. 31 yaşındaki savunmacı, 2 kez de Brezilya Milli Takımı'nda boy gösterdi. Castan geçen sezonun 2. yarısında transfer olduğu Cagliari'de oynadığı 14 maçta, 1 gol attı. Yerli harekatını da sürdüren sarı-kırmızılıların, Bursasporlu sağ bek Barış Yardımcı, Başakşehirli orta saha İrfan Can ve Beşiktaşlı golcü Mustafa Pektemek'le de temasları devam ediyor. Öte yandan Göz-Göz yeni sezon hazırlıklarına bugün Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde başlayacak.