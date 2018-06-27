Roma'dan Göz-Göz'e – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Roma'dan Göz-Göz'e

    Roma'dan Göz-Göz'e

    Trabzon’un vazgeçtiği Fransız stoper Damien Da Silva’yla görüşen , geçen sezonu Cagliari’de kiralık geçiren 31 yaşındaki tecrübeli futbolcuyu da radarına aldı

    'de 'dan orta saha 'le 3 yıllık sözleşme imzalayıp, Alanyasporlu sağ bek Lamine Gassama'dan söz alan , stoper Leandro Castan'ı da gündemine aldı. İlk olarak 'un 'ye getirdiği ancak maddi konularda anlaşamadığı Caen'den Fransız stoper Damien Da Silva'yla görüşmelerini sürdüren ekibinin, İtalyan devi Roma'da oynayan Brezilyalı savunmacıyla da temas kurduğu öğrenildi. Geçen sezonu 'da Cagliari'de kiralık geçiren Castan'ın transferiyle bizzat ilgilenen Başkan 'in Sambacı stoperi makul bir fiyata 'ye kazandırmaya çalıştığı bildirildi.

    BREZiLYA MiLLi TAKIMI'NDA OYNADI
    kampına kadar 3 ya da 4 takviye yapmayı planlayan ekibinin Da Silva veya Castan ikilisinden birini mutlaka kadrosuna katacağı kaydedildi. 31 yaşındaki savunmacı, 2 kez de 'nda boy gösterdi. Castan geçen sezonun 2. yarısında olduğu Cagliari'de oynadığı 14 maçta, 1 gol attı. Yerli harekatını da sürdüren sarı-kırmızılıların, Bursasporlu sağ bek Barış Yardımcı, Başakşehirli orta saha İrfan Can ve Beşiktaşlı golcü 'le de temasları devam ediyor. Öte yandan Göz-Göz yeni sezon hazırlıklarına bugün Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde başlayacak.

    1. 27.6.2018
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