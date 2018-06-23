Göztepe'de transfer çalışmaları – Fotomaç – 23 Haziran 2018
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    24 Haziran 2018, Pazar
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    'de çalışmaları

    Göztepe'de transfer çalışmaları

    ekiplerinden , 'dan Lamine Gassama ile prensipte anlaştı.

    Sezon öncesinde çalışmalarını sürdüren 'nin son olarak 'da forma giyen Lamine Gassama ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekibin 2018 'ndan sonra yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Gassama ile sözleşme imzalayacağı bildirildi.

    2016-2017 sezonu başında Alanyaspor'a transfer olan 29 yaşındaki Senegalli savunma oyuncusu, temsilcisiyle ligde ve kupada 62 maça çıktı. Halen ülkesiyle Dünya Kupası'nda mücadelesini sürdüren Gassama, Alanyaspor'dan önce 'da ve Lorient'de forma giymişti.

    1. 23.6.2018 11:53
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