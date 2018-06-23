Göztepe'de transfer çalışmaları

Sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe'nin son olarak Alanyaspor'da forma giyen Lamine Gassama ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekibin 2018 FIFA Dünya Kupası'ndan sonra yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Gassama ile sözleşme imzalayacağı bildirildi.

2016-2017 sezonu başında Alanyaspor'a transfer olan 29 yaşındaki Senegalli savunma oyuncusu, Antalya temsilcisiyle ligde ve kupada 62 maça çıktı. Halen ülkesiyle Dünya Kupası'nda mücadelesini sürdüren Gassama, Alanyaspor'dan önce Fransa'da Olympique Lyon ve Lorient'de forma giymişti.