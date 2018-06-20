Göztepe transferde gaza basıyor – Fotomaç – 20 Haziran 2018
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    20 Haziran 2018, Çarşamba
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    transferde gaza basıyor

    <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a> transferde gaza basıyor

    Spor Toto 'de yeni sezon öncesi sadece 'dan orta saha oyuncu 'ü kadrosuna dahil eden, Sabri, Selçuk, Tanju, Günay, Leo ve ile yollarını ayıran , belirlediği 3 sağ bekten birini etmek için girişimlerini hızlandırdı.

    Sarı-kırmızılıların listesinde 'nden Ahmet Oğuz, Aytemiz 'dan Lamine Gassama ve Fransız ekibi Metz'den Ivan Balliu bulunurken, Başkan 'in yüksek rakamlar nedeniyle futbolcu ve kulüpleriyle kıyasıya pazarlık halinde olduğu bildirildi.

    'de küme düşme üzüntüsü yaşayan 'nin Ahmet için 1 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği, 'la sözleşmesi sona eren Gassama'nın da yıllık ücret olarak aynı parayı istediği ifade edildi. Metz'in ise mukavelesi süren Balliu'yu 850 bin Euro karşılığında satabileceği vurgulandı. Bu sezon bütçeyi çok fazla sarsmayı istemeyen Başkan Sepil'in kılı kırk yaracağı kaydedildi. 'nin başta ve olmak üzere birçok ülkede oyuncu taramalarının sürdüğü açıklandı. Top başını 27 Haziran'da yapacak Göz-Göz'ün o tarihe mutlaka sağ bek ve stoper alıp kadar en az 2 isme imza attırması bekleniyor.

    1. 20.6.2018 11:24
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