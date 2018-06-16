Stopere Omeruo – Fotomaç – 16 Haziran 2018
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    17 Haziran 2018, Pazar
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    Stopere Omeruo

    Stopere Omeruo

    ekibi bonservisi ’de bulunan 24 yaşındaki futbolcuya teklif götürdü ’ndaki genç savunmacının, turnuva sonrası karar vereceği öğrenildi

    'dan orta saha oyuncusu 'le 3 yıllık sözleşme imzalayıp ilk takviyesini gerçekleştiren , transferde hız kesmiyor. Sarı-kırmızılılar'ın, Kasımpaşalı Kenneth Omeruo ile ilgilendiği iddia edildi. 'da düzenlenen 2018 'nda Nijerya 'yla boy gösterecek olan 24 yaşındaki başarılı futbolcuyla temas kurulup, cazip bir teklif götürüldüğü ortaya çıktı.

    MAVİLER'DE ŞANS BULAMADI
    Lacivert-beyazlılarla kiralık sözleşmesi biten genç stoperin ekibinin önerisine olumlu baktığı ancak son kararını Dünya Kupası bitiminde vereceği kaydedildi. İngiliz deviyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı stoper, 'de beklediği şansı bulamayınca başka kulüplerde kiralık olarak kariyerini sürdürdü. Ülkemizde 'dan sonra son olarak 'da ter döken Omeruo, geçen sezon 28 maçta 1 golle oynadı.

    3 SEZONDUR TÜRKİYE'DE
    3 sezondur futbol kariyerini 'de sürdüren Omeruo, Kasımpaşa'da sergilediği istikrarlı futbolla dikkatleri üzerine çekti.

    1. 16.6.2018
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