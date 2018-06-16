Stopere Omeruo
İzmir ekibi bonservisi Chelsea’de bulunan 24 yaşındaki futbolcuya teklif götürdü Dünya Kupası’ndaki genç savunmacının, turnuva sonrası karar vereceği öğrenildi
Elazığspor'dan orta saha oyuncusu Alpaslan Öztürk'le 3 yıllık sözleşme imzalayıp ilk takviyesini gerçekleştiren Göztepe, transferde hız kesmiyor. Sarı-kırmızılılar'ın, Kasımpaşalı Kenneth Omeruo ile ilgilendiği iddia edildi. Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Nijerya Milli Takımı'yla boy gösterecek olan 24 yaşındaki başarılı futbolcuyla temas kurulup, cazip bir teklif götürüldüğü ortaya çıktı.
MAVİLER'DE ŞANS BULAMADI
Lacivert-beyazlılarla kiralık sözleşmesi biten genç stoperin İzmir ekibinin önerisine olumlu baktığı ancak son kararını Dünya Kupası bitiminde vereceği kaydedildi. İngiliz deviyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı stoper, İngiltere'de beklediği şansı bulamayınca başka kulüplerde kiralık olarak futbol kariyerini sürdürdü. Ülkemizde Alanyaspor'dan sonra son olarak Kasımpaşa'da ter döken Omeruo, geçen sezon 28 maçta 1 golle oynadı.
3 SEZONDUR TÜRKİYE'DE
3 sezondur futbol kariyerini Türkiye'de sürdüren Omeruo, Kasımpaşa'da sergilediği istikrarlı futbolla dikkatleri üzerine çekti.
- 16.6.2018
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
alex 100 aykut hoca. sağ bek sol bek orta saha sol açık forvet kaleci bunları yapın artık maçlar başlicak artıkkkkk
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
adanalı aykut kocamannnnn. 6 transfer ile yola devaç.ali başkan hocanın dediğini yapın
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
kadıköyyy 21 aziz yıldırım nerdesin nerdeeeeeee. bu stajere verdiniz bu işi ali koç sen bir stajersin anla
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