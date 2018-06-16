Rodallega mali disipline bağlı – Fotomaç – 16 Haziran 2018
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    17 Haziran 2018, Pazar
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    mali disipline bağlı

    <a href="/index/rodallega?id=4d57937a-76c3-454a-858b-2217bb910479" class="" rel="tag">Rodallega</a> mali disipline bağlı
    Başkan Yardımcısı Talat , çalışmaları hakkında bilgi verirken, maddi konulara değindi. , "Şu an tek transferimiz var Alpaslan. Mali kriterlerimize uyan oyunculara yöneliyoruz. Omeruo da bunlardan biri. Ahmet Oğuz transferinin gerçekleşmediğini söyleyelim. ve diğer oyuncular hepsi iyi ama bizim mali disipline uyarsa olabilir" diye konuştu.
    1. 16.6.2018
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