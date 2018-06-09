Sağ beke Fransız İvan – Fotomaç – 09 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Haziran 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    Sağ beke Fransız İvan

    Sağ beke Fransız İvan

    Milli sağ bek Sabri’yle yolları ayıran yerine, ’dan yetişen ’da Metz’de oynayan 26 yaşındaki İvan Balliu’yu istiyor.

    'de geçen sezon flaş sonuçlar imza atan 'de bu sezon kadroda büyük bir değişim yaşanacak. Geçen sezon edilen sağ beklerden milli yıldız ve ile yollarını ayıran ekibi, yerlerine yeni transferler yapacak. Bu isimlerin başında ise Metz'de oynayan doğumlu Arnavut futbolcu Ivan Balliu geliyor. Sarı-kırmızılı kurmayların, Balliu'nun transferi için Fransız kulübüyle sıkı bir pazarlığa giriştiği öğrenildi.

    26 yaşındaki sağ bek, altyapısından yetişti ve 2013'te Portekiz ekibi Arouca'ya transfer oldu. Ardından 2015'te Fransız ekibi Metz'e geçen Balliu, 3 sezondur bu takımda ve sözleşmesinin bitmesine bir sezon daha var. Takımıyla bu sezon 1. Ligi'nde küme düşme acısını yaşayan genç futbolcu, 25 karşılaşmada görev yaptı ve 1 asistle oynadı. Sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek yetenekli oyuncunun Metz'le alt ligde oynamak istemediği ve gelen teklifleri değerlendirdiği bildirildi. Balliu'nun bu isteği de Göztepe'nin elini güçlendiriyor.

    İSTİKRAR ABİDESİ
    Metz'de 3 sezonda 86 maça çıkan Balliu, istikrarıyla dikkat çekti.

    GÖZTEPE'DE 2 AYRILIK DAHA
    Kalecı Günay ve 'le vedalaşan sarı-kırmızılılar, kontratı biten Schwechlen ve Tanju Kayhan'la da yollarını ayırdı. Tanju'nun yönetimin teklifini beğenmediği, Leo'nun ise Traore'yle sol bekte iki yabancı konumunda olmasından dolayı yolların ayrıldığı belirtildi.
    1. 9.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sağ beke Fransız İvan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN