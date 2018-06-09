Sağ beke Fransız İvan
Milli sağ bek Sabri’yle yolları ayıran Göztepe yerine, Barcelona’dan yetişen Fransa’da Metz’de oynayan 26 yaşındaki İvan Balliu’yu istiyor.
26 yaşındaki sağ bek, Barcelona altyapısından yetişti ve 2013'te Portekiz ekibi Arouca'ya transfer oldu. Ardından 2015'te Fransız ekibi Metz'e geçen Balliu, 3 sezondur bu takımda ve sözleşmesinin bitmesine bir sezon daha var. Takımıyla bu sezon Fransa 1. Ligi'nde küme düşme acısını yaşayan genç futbolcu, 25 karşılaşmada görev yaptı ve 1 asistle oynadı. Sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek yetenekli oyuncunun Metz'le alt ligde oynamak istemediği ve gelen teklifleri değerlendirdiği bildirildi. Balliu'nun bu isteği de Göztepe'nin elini güçlendiriyor.
İSTİKRAR ABİDESİ
Metz'de 3 sezonda 86 maça çıkan Balliu, istikrarıyla dikkat çekti.
GÖZTEPE'DE 2 AYRILIK DAHA
Kalecı Günay ve Selçuk Şahin'le vedalaşan sarı-kırmızılılar, kontratı biten Schwechlen ve Tanju Kayhan'la da yollarını ayırdı. Tanju'nun yönetimin teklifini beğenmediği, Leo'nun ise Traore'yle sol bekte iki yabancı konumunda olmasından dolayı yolların ayrıldığı belirtildi.
- 9.6.2018
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"David Moyes Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyar"
Toplam 10
Yorum
sinyor zico kim ? daumun systemini oynatan birisi sadece yumsak ti. slaven bilic dediginiz adam fb küfür ederdi ve ne basarisi var
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Silva ile görüşüyoruz
Toplam 2
Yorum
10_UR Bunlar deli mi?Gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik tablo ortada,istersek ligi 10. bitirelim ama döviz üzerinden oyuncu(yabancı) alınmamalı
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Alanyaspor ile anlaştı
Toplam 9
Yorum
10_UR Rodalegga nın neden gönderilmek istendiğini anlamıyorum.Adam as oynasa ve burak gibi penaltıları da kullansa sezonda 15-25 arası gol atar.
Sağ beke Fransız İvan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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