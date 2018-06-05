Göztepe’den Mensah’a kanca – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    ’den Mensah’a kanca

    Göztepe’den Mensah’a kanca

    Kadrosunda bulunan tecrübeli isimlerle yolları ayıran ve gençleştirme operasyonunu başlatan , bonservisi ’te bulunan ve geçen sezon ’da kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu ’ı listesine aldı.

    , ve ile yollarını ayıran; Ghilas, Scarione ve Gouffran ile yolları ayırması beklenen 'de Mensah harekatı başladı. Sarı-kırmızılıların geçen sezon formasıyla başarılı bir sezon geçiren Mensah ile ilgilendiği iddia edildi. Bonservisi İspanyol ekibi 'te bulunan , Kasımpaşa'da 5 gol ve 7 asistlik performansıyla göz doldurmuştu.

    Forvet arkasında oynuyor
    Portekiz'in Guimaraes takımında altyapı eğitimini alan Mensah, A takıma yükseldikten sonra gösterdiği performansla İspanyol devi Atletico Madrid'in yolunu tuttu. Madrid ekibinde beklediği şansı bulamayan Ganalı orta saha oyuncusu, Getafe, Guimaraes ve Kasımpaşa'ya kiralandı. Asıl mevkisi forvet arkası olan Mensah, görev verildiği takdirde kanatlarda da görev yapabiliyor.

    Göztepe'yi avlamıştı
    Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak istediği iddia edilen Bernard Mensah, geçen sezon ligin ilk yarısında oynanan ve Kasımpaşa'nın sahasında Göztepe'yi 3-1 yendiği müsabakada takımının ilk golüne imza atmıştı. 23 yaşındaki oyuncu uzaktan çektiği sert ve düzgün vuruşlarla tanınıyor.
    1. 5.6.2018 12:33
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