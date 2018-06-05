Göztepe’den Mensah’a kanca
Kadrosunda bulunan tecrübeli isimlerle yolları ayıran ve gençleştirme operasyonunu başlatan Göztepe, bonservisi Atletico Madrid’te bulunan ve geçen sezon Kasımpaşa’da kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Bernard Mensah’ı listesine aldı.
Forvet arkasında oynuyor
Portekiz'in Guimaraes takımında altyapı eğitimini alan Mensah, A takıma yükseldikten sonra gösterdiği performansla İspanyol devi Atletico Madrid'in yolunu tuttu. Madrid ekibinde beklediği şansı bulamayan Ganalı orta saha oyuncusu, Getafe, Guimaraes ve Kasımpaşa'ya kiralandı. Asıl mevkisi forvet arkası olan Mensah, görev verildiği takdirde kanatlarda da görev yapabiliyor.
Göztepe'yi avlamıştı
Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak istediği iddia edilen Bernard Mensah, geçen sezon ligin ilk yarısında oynanan ve Kasımpaşa'nın sahasında Göztepe'yi 3-1 yendiği müsabakada takımının ilk golüne imza atmıştı. 23 yaşındaki oyuncu uzaktan çektiği sert ve düzgün vuruşlarla tanınıyor.
- 5.6.2018 12:33
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Beşiktaş'ta ilk hedef Oğuzhan Özyakup!
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Yorum
SON SİYAH AMAN OĞUZHAN'I KAÇIRMAYIN SENEYE YOKSA MAHFOLURUZ.. ANLAŞILAN YÖNETİM HALA AKILLANMADI ÖNÜMÜZDEKİ SENEDE BJK KAYIP...
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Koç’a gönderme
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CELAL 5.YILDIZI TAKTIGIMIZI GORMEKTE KOC GIBI BIRINE YAKISIRDI AZIZ 3.4 U GORDU YETER
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Trabzonspor'da stopere yeni aday Sadık Çiftpınar
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PALA61 HALA MİLLETE YEDİRME PEŞİNDESİNİZ .BIRAKINDA TRABZONSPORDAN AZICIKTA TRABZONLU ÇOCUKLAR NASİPLENSİN
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