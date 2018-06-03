Göz-Göz atağa kalktı! – Fotomaç – 03 Haziran 2018
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    04 Haziran 2018, Pazartesi
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    Göz-Göz atağa kalktı!

    Göz-Göz atağa kalktı!

    ’ı göreve getirdikten sonra Sabri, Selçuk, Günay ve Ba’yı gönderen , iki yıldız orta saha ile ’ya teklifte bulundu.

    Süper Lig'i 6. sırada tamamlayarak başarılı bir sezon geçiren Göztepe yeni bir yapılanmaya gidiyor. Bu doğrultuda teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayırıp, Bayram Bektaş ile anlaşan ekibi, takım kaptanlarından Sabri Sarıoğlu ve Selçuk Şahin'in dışında, yedek kaleci Günay Güvenç ve devre arasında kiraladığı Demba Ba'yla vedalaşmıştı. G.Birliği'nin sağ beki Ahmet Oğuz'la söz kesen Göz-Göz, orta sahayı güçlendirmek için harekete geçti. Sarıkırmızılılar, Akhisar'la sözleşmesi biten Soner Aydoğdu ve 'yle kontratı sona eren Stephane Badji'yi almak için görüşmelere başladı. Soner'e teklifin iletildiği, 27 yaşındaki futbolcudan cevap beklendiği bildirildi. Bayram Bektaş'ın raporuyla Göztepe'nin Kayserispor'la kontratı sona eren 28 yaşındaki Senegalli orta saha ile anlaştığı iddia edildi.



    KUPADA PAYI BÜYÜK
    , Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Akhisar'da 35 maça çıktı. 27 yaşındaki orta saha 8 gol attı, 6 asistle oynadı. Soner Aydoğdu çeşitli kategorilerde 70 kez de milli formayı başarıyla terletti.

    İLK GETİREN BAŞAKŞEHİR
    Türkiye macerasına 2014-15'te Başakşehir'de başladı. 2 sezon İstanbul ekibinde oynadıktan sonra Anderlecth'in yolunu tutan 28 yaşındaki futbolcu, 31 lig maçına çıktı.

    1. 3.6.2018
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