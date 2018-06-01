Göztepe'den Ahmet Oğuz'a 1 milyon euro – Fotomaç – 01 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Haziran 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    'den 'a 1 milyon euro

    <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a>'den <a href="/index/ahmet-oguz?id=9dcd7025-be64-40ed-8a4d-e5133f981a47" class="" rel="tag">Ahmet Oğuz</a>'a 1 milyon euro

    , 'nden 'un transferini 1 milyon Euro karşılığında bitirdi.

    Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun çalışmalarına başlayan Göztepe'nin 'nin sağ beki Ahmet Oğuz'u kadrosuna kattığı açıklandı. Sarı-kırmızılı yönetimin, ile 2021 yılına kadar mukavelesi bulunan Ahmet'in bonservisini 1 milyon euroya aldığı belirtildi. Deneyimli sağ bekin Başkent ekibiyle yaptığı sözleşmede yer alan "1 milyon euroya serbest kalır" maddesinden yararlanan İzmir temsilcisinin önümüzdeki günlerde Ahmet ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Gençlerbirliği altyapısından yetişip Hacettepe'de profesyonel olan 25 yaşındaki futbolcu, 95 Süper Lig müsabakasına çıtkı. İzmir ekibi sağ beki Sabri Sarıoğlu'yla ise yollarını ayırmıştı.

    'de yedek kaleci Günay Güvenç'le vedalaşılmasının ardından gözler Göktuğ Bakırbaş'a çevrildi. Geçen sezonu 1. Lig'de küme düşen Manisaspor'da kiralık geçiren Göktuğ'un takımda tutulmasına karar verildi. Ekstra kaleci transferi yapmak istemeyen sarı-kırmızılıların genç kalecileri Yavuz ve Eren'le de yola devam kararı alacağı vurgulandı. altyapısından yetişen Göktuğ, takımda toplam 8 resmi maça çıkarken, Manisaspor'un ise 20 karşılaşmada kalesini korudu.

    Göktuğ, geçen sezon Manisa'nın Denizlispor ile 2-2 berabere kaldığı maçta 90+4. dakikada gol atarak tarihe geçti. Taraftarlar 23. yaş günü kutlayan kaleciyi mesaj yağmuruna tuttu. Sabri, Selçuk Şahin'le vedalaşan Göztepe'den ayrılan golcü da rekor ücretle Shanghai Shenhua'ya dönmüştü.

    1. 1.6.2018 14:05
    2. Güncelleme: 1.6.2018 14:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'den 'a 1 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN