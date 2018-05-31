Sabri Sarıoğlu ve Selçuk Şahin gönderildi – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    ve gönderildi

    Sabri Sarıoğlu ve Selçuk Şahin gönderildi

    ; , ile ’i gönderdi.

    'de gelecek sezonun hazırlıklarına hızlı başlayan 'de tecrübeli futbolcular ve ile yedek kaleci 'le yollar ayrıldı. Teknik direktör Bayram Bektaş'ın dümene geçmesiyle iç ve dış transfer çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılarda yönetim, üç isimle vedalaştı. 'da da forma giyen Sabri geçen sezon 29, Selçuk 27 maçta forma giymişti. Tüm sezon Beto'nun arkasında bekleyen kaleci Günay ise sadece 5 karşılaşmada görev alabilmişti.
    1. 31.5.2018
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