Göztepe'de Sabri Sarıoğlu, Selçuk Şahin ve Günay Güvenç ile yollar ayrıldı – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Mayıs 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    'de , ve ile yollar ayrıldı

    Göztepe'de Sabri Sarıoğlu, Selçuk Şahin ve Günay Güvenç ile yollar ayrıldı

    Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezonun hazırlıklarına başlayan 'de tecrübeli futbolcular , ve 'le yollar ayrıldı.

    'ın dümene geçmesiyle iç ve dış çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılarda yönetimin ilk olarak Sabri ile görüştüğü öğrenildi. Sözleşmesinde, "20 maç oynarsa mukavelesi otomatikman 1 yıl uzar" maddesi bulunan Sabri ile bir araya gelen kurmaylar, yapılan görüşmelerin ardından deneyimli futbolcuyla karşılıklı anlaşarak vedalaştı. Sabri 29 karşılaşmada görev almasına rağmen 'den ayrıldı.

    Sözleşmeleri ay sonunda bitecek Selçuk ve kaleci Günay'ın da mukaveleleri uzatılmadı. Başkan 'in Selçuk'a yeni bir sözleşme önerisi getirmediği bildirildi. ise oynayabileceği bir takıma gitmek istediği için sarı-kırmızılılarla olan 2 yıllık macerasını noktaladı. Sezon başında 15 yıl aralıksız formasını giydiği Galatasaray'dan Göztepe'ye geçen Sabri, ilk haftalarda gösterdiği performansla adeta yeniden doğdu. Göztepe'deki futboluyla 5 yıl sonra A Milli Takım'a dahi çağrılan 33 yaşındaki oyuncu ardından ise düşüşe geçti. Formasını Tanju'ya kaptıran Sabri, son haftalarda yeniden forma giyse de eski günlerini arattı.

    Göztepe'nin kaptanlığını da yapan 37 yaşındaki , 27 maçta forma giydi. Tecrübeli futbolcu 28'inci haftada deplasmanda oynanan Beşiktaş maçında oyundan alındığı için teknik direktör Tamer Tuna'ya tepki gösterince yedek kulübesine çekildi. Sarı-kırmızılı formayla 2 gol atan Selçuk'un kariyerine devam etmek istediği bildirildi. Önceki sezon Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Göztepe'nin Süper Lig'e çıkmasında pay sahibi olan Günay da sadece 5 maça çıktı. Göztepe'de sözleşmeleri son bulacak Tanju ve Leo'nun ise takımda kalmayı istedikleri bildirildi. Yönetimin 2 oyuncuyla bir araya geleceği ve bir aksilik olmazsa Tanju ve Leo ile yeni bir kontrat yapılacağı açıklandı.
    1. 30.5.2018 13:37
    2. Güncelleme: 30.5.2018 14:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Göztepe'de Sabri Sarıoğlu, Selçuk Şahin ve Günay Güvenç ile yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN