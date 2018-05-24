Tuna’ya başkan ayarı
Tamer ?Tuna'yı gönderen Göztepe'de olayın perde arkasında ilginç gelişmelerin yaşandığı öğrenildi.
'ETİK OLMADI'
Tamer Tuna, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gönderilişinin etik olmadığını söyledi. Tuna, "3 ay önce yönetimden gelen teklifi, takımı düşündüğüm ve prensipte düşünce farklılıkları olduğu için sezon sonuna bırakmaya karar vermiştik. Ancak Sayın Başkan Mehmet Sepil'le bu görüşme yapılmamıştır. Bu anlamda etik olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
- 24.5.2018
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Güneş isterse taraftar sever
Toplam 8
Yorum
zeki net söylüyorum burak geldiği gün maddi manevi beşiktaşlılığımı askıya alırım gidene kadar ne destek veririm ne ürün alırım.
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Güneş isterse taraftar sever
Toplam 8
Yorum
zeki zaten caneri aldınız. içimize sinmedi şimdi burak ı alın seneyede volkan demirel emre blezoğlunu toplayın. varmı başka ..............
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Garry operasyonu
Toplam 1
Yorum
emrah sizde biz rodrigezi satmıyacağız futbolu gs da bırakacak sizde 4 tl alamazsınız resti çekin yunanlara
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