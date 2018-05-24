Tuna’ya başkan ayarı – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    Tuna’ya başkan ayarı

    Tuna’ya başkan ayarı

    Tamer ?Tuna'yı gönderen 'de olayın perde arkasında ilginç gelişmelerin yaşandığı öğrenildi.

    Sezon içinde 'nin 3 yıllık kontrat yenileme teklifini, "Sezon sonu görüşelim" diyerek erteleyen Tuna'ya başkan 'in çok kızdığı kaydedildi. Sepil'in, lig bitmeden operasyona başladığı ve 41 yaşındaki çalıştırıcıyla bu yüzden görüşme dahi yapmadığı ileri sürüldü.

    'ETİK OLMADI'
    , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gönderilişinin etik olmadığını söyledi. Tuna, "3 ay önce yönetimden gelen teklifi, takımı düşündüğüm ve prensipte düşünce farklılıkları olduğu için sezon sonuna bırakmaya karar vermiştik. Ancak Sayın Başkan Mehmet Sepil'le bu görüşme yapılmamıştır. Bu anlamda etik olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 24.5.2018
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