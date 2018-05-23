Göztepe, Bayram Bektaş'ı açıkladı
Teknik Direktör Tamer Tuna ile yollarını ayıran Göztepe, dün akşam saatlerinde anlaşmaya vardığı Bayram Bektaş ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Spor Toto 1. Lig'de 2017-2018 sezonunda Ümraniyespor'u çalıştıran genç teknik adam, takımını Play-off'a taşımayı başarmıştı.
- 23.5.2018 19:19
- Güncelleme: 23.5.2018 19:19
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Burak Yılmaz İstanbul'da evini bile tuttu
Toplam 13
Yorum
Piconhors Trezeque alalım club brugge dan veya genç fizikli bir fas-cezayir-fransa surinam-hollanda karışımı bir futbolcu alalım
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Galatasaray bayrakları Boğaz'a asıldı
Toplam 2
Yorum
fenrbahce 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal burak yilmaz cok daha iyi secim.
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