Su molasına bir tek Demba Ba gitmedi
Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözüleceği Göztepe-Galatasaray maçının 25. dakikasında karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır su molası verdi. Göztepe forması giyen Demba Ba'nın oruçlu olduğu için diğer futbolcuların aksine su içmeye gitmediği görüldü
Diğer futbolcular su içerken Demba Ba, orta sahada maçın devam etmesini bekledi.
Senegalli futbolcu maçlarda oruç tutması ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı;
"Maç olsa da oruç tutuyorum. İmanın öyle bir gücü var ki, bütün fiziksel güçlerden daha büyük."
- 19.5.2018 21:12
- Güncelleme: 20.5.2018 06:19
-
Terim'den kutlamalara özel istek
Toplam 2
Yorum
sami Tudor yeni takim kurdu iyi de puanlar aldi takim tam da rayina oturmusken terim ve etrafindakiler Tudoru kovdurup basarisinin uzerine kondu
-
Fenerbahçe kupaya hasret
Toplam 8
Yorum
sami bizim baskanin kupa gibi bir derdi mi var, o her gun arazi insaat tesis pesinde,
-
Fenerbahçe ligi ikinci bitirdi!
Toplam 6
Yorum
yavuz bu başkanla bu hocayla butakımdan bir cacık olmaz yeni sezonda boş türbüne oynarız
Su molasına bir tek Demba Ba gitmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.