Su molasına bir tek Demba Ba gitmedi

Diğer futbolcular su içerken Demba Ba, orta sahada maçın devam etmesini bekledi.

Senegalli futbolcu maçlarda oruç tutması ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı;

"Maç olsa da oruç tutuyorum. İmanın öyle bir gücü var ki, bütün fiziksel güçlerden daha büyük."