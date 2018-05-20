Su molasına bir tek Demba Ba gitmedi – Fotomaç – 20 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Su molasına bir tek gitmedi

    Su molasına bir tek Demba Ba gitmedi

    'de şampiyonluk düğümünün çözüleceği -Galatasaray maçının 25. dakikasında karşılaşmanın hakemi su molası verdi. Göztepe forması giyen 'nın oruçlu olduğu için diğer futbolcuların aksine su içmeye gitmediği görüldü

    Diğer futbolcular su içerken , orta sahada maçın devam etmesini bekledi.

    Senegalli futbolcu maçlarda oruç tutması ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı;

    "Maç olsa da oruç tutuyorum. İmanın öyle bir gücü var ki, bütün fiziksel güçlerden daha büyük."

    1. 19.5.2018 21:12
    2. Güncelleme: 20.5.2018 06:19
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