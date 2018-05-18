Göztepe Aslan’a hazır kıta – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    Aslan’a hazır kıta

    Göztepe Aslan’a hazır kıta

    nefesini tuttu, yarınki - G.Saray maçına kilitlendi.

    Şampiyonun belirleneceği maçta kozlarını paylaşacak iki sarı-kırmızılı takım tarihlerinde 52'nci randevularına çıkacak. Göztepe 51 maçta, 11 galibiyet, 13 beraberlik, 27 yenilgi aldı. Göz-Göz'de kart cezalısı kanat oyuncusu Halil'in yerine Gouffran, kırmızı gören orta saha Poko'nun yerine de Ngando'nun oynaması bekleniyor. ekibinin en büyük kozu ise taraftarlarla barışmak isteyen dünyaca ünlü Senegalli golcü Demba Ba olacak.
    1. 18.5.2018
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