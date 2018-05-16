Göztepe İstanbul şanssızlığını kırmak istiyor
Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Bornova Stadı’nda Galatasaray’ı konuk etmeye hazırlanan Göztepe, bu sezon İstanbul takımları karşısında ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Geride kalan 33 haftada İstanbul temsilcileriyle 9 kez karşılaşan İzmir ekibi, bu maçlardan galibiyet çıkarmayı başaramadı.
Bu sezon Süper Lig'de mücadele eden Fenerbahçe, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa ile iç sahada ve deplasmanda puan savaşı veren sarı-kırmızılılar, ligin ilk maçında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıktan sonra diğer İstanbul temsilcileriyle yaptığı maçlardan puan alamadı. Göz Göz; Medipol Başakşehir'e 2-1 ve 2-0, Kasımpaşa'ya 3-1 ve 2-0, Beşiktaş' 3-1 ve 5-1, Fenerbahçe'ye ise 2-1 kaybetti. İzmir ekibi ilk yarının son maçında dış sahada Galatasaray'a da 3-1 mağlup olmuştu.
Tamer Tuna'nın öğrencileri cumartesi günü konuk edeceği Galatasaray'ı devirerek hem sezonu galibiyetle noktalamak hem de ilk İstanbul galibiyetini almak için sahaya çıkacak.
Tamer Tuna'nın öğrencileri cumartesi günü konuk edeceği Galatasaray'ı devirerek hem sezonu galibiyetle noktalamak hem de ilk İstanbul galibiyetini almak için sahaya çıkacak.
- 16.5.2018 12:19
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Özkan Sümer: "Burak Yılmaz konusunu netleştireceğiz"
Toplam 3
Yorum
FİKRET ORMAN Burak Yılmaz BEŞİKTAŞA gelecek.
-
Dusko Tosic Guangzhou ile anlaştı
Toplam 2
Yorum
murat1903 yolun açık olsun senın gıbısı zor buunur
-
Sosa’ya Orman vetosu
Toplam 2
Yorum
Tarafkartal Eğer Başkan bunu dediyse! Helal Olsun Başkanım!
Göztepe İstanbul şanssızlığını kırmak istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.