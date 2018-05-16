Göztepe İstanbul şanssızlığını kırmak istiyor – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    İstanbul şanssızlığını kırmak istiyor

    <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a> İstanbul şanssızlığını kırmak istiyor

    Spor Toto ’in son haftasında Bornova Stadı’nda Galatasaray’ı konuk etmeye hazırlanan , bu sezon İstanbul takımları karşısında ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Geride kalan 33 haftada İstanbul temsilcileriyle 9 kez karşılaşan İzmir ekibi, bu maçlardan galibiyet çıkarmayı başaramadı.

    Bu sezon 'de mücadele eden Fenerbahçe, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa ile iç sahada ve deplasmanda puan savaşı veren sarı-kırmızılılar, ligin ilk maçında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıktan sonra diğer İstanbul temsilcileriyle yaptığı maçlardan puan alamadı. Göz Göz; Medipol Başakşehir'e 2-1 ve 2-0, Kasımpaşa'ya 3-1 ve 2-0, Beşiktaş' 3-1 ve 5-1, Fenerbahçe'ye ise 2-1 kaybetti. İzmir ekibi ilk yarının son maçında dış sahada Galatasaray'a da 3-1 mağlup olmuştu.

    'nın öğrencileri cumartesi günü konuk edeceği Galatasaray'ı devirerek hem sezonu galibiyetle noktalamak hem de ilk İstanbul galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

    1. 16.5.2018 12:19
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