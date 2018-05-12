Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna: "Galatasaray maçı Göztepe'nin değerini ortaya çıkaracak"
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, ligin son haftasında Galatasaray ile kendi değerlerinin ortaya çıkacağı bir maç oynayacaklarını söyledi.
"GALATASARAY MAÇI GÖZTEPE'NİN DEĞERİNİ ORTAYA ÇIKARACAK"
Tamer Tuna, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Galatasaray'ın kendileriyle şampiyonluk maçına çıkacağını ve bu maçta Göztepe'nin değerinin görüleceğini dile getirdi. Tuna şöyle konuştu:
"Galatasaray'ın şampiyonluk maçına çıkacak olması bu maçı ligin en değerli maçı haline getirdi. Küme düşme hattında olan takımlar var bugün oynadığımız gibi. Yaşayacağız, hep bir değer ortaya koymaya çalıştık. Hep inandığımız bir oyun anlayışı vardı. Haftaya da böyle olacak. Yarından sonra Galatasaray maçıyla ilgili tüm çalışmalarımızı planlarımızı gerçekleştireceğiz. Bizim için Göztepe'nin kendi değerinin ortaya çıkacağı bir maç olmalı."
Tamer Tuna yeni sezon için takımda kalıp kalmayacağı yönündeki soru üzerine, henüz kulüp başkanı ile bir araya gelip görüşmediklerini sözlerine ekledi.
- 13.5.2018 01:34
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