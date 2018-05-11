Göztepe Konya'da terleyecek
ZİRAAT Türkiye Kupası'nı Teleset Mobilya Akhisarspor'un kazanmasıyla Avrupa hedefini gelecek sezona erteleyen Göztepe, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Atiker Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda Ümit Öztürk'ün yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2'den yayınlanacak. Konuk Göz-Göz'de sakatlıkları bulunan stoper Kadu ile orta saha Atakan forma giyemeyecek. Devre arasında Göztepe'den Konyaspor'a transfer olan golcü Adis Jahovic, 1.5 sezon formasını giydiği sarı-kırmızılılara rakip olacak.
Sıralamada 48 puanla altıncı basamakta yer alan İzmir ekibinde Teknik Direktör Tamer Tuna, çok zorlu bir deplasmana çıkacaklarını söyledi. Konyaspor'un 35 puanla düşme potasının bir basamak üzerinde yer aldığını hatırlatan genç teknik adam, "Rakibimiz için son derece kritik bir maç olacak. Ancak biz Göztepe gibi oynayıp kendi işimize bakacağız. Sezonu en iyi yerde bitirmeyi amaçlıyoruz. Konya'dan da istediğimiz skoru alıp, son hafta evimizde oynayacağımız Galatasaray maçına moralli çıkmak istiyoruz" dedi. Sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan maçı Göztepe Jahovic'in golüyle 1-0 kazanmıştı.
GÖZTEPE
Beto - Sabri, Reis, Kosanovic, Leo, Ngando, Poko, Castro, Halil, Gouffran, Ghilas (Demba Ba)
- 11.5.2018 11:49
- Güncelleme: 11.5.2018 11:50
-
Aykut Kocaman: "Atamayana atarlar"
Toplam 23
Yorum
bahane bahane yine hakemleri bahane bulacaktır atamadık attılar diyecektir yoksa iyi oynadık diyecektir. Çok yaşayın emi
-
Mustafa Yumlu: "Fenerbahçe'den Allah razı olsun"
Toplam 14
Yorum
AKİGO45 Teşekkürler Teşekkürler AKHİSAR sizinle gurur duyuyor. Bunu AKHİSAR'a yaşatan emeği geçen herkese Teşekkürler. Avrupa'da başarılar AKHİSARIM
-
Teleset Mobilya Akhisarspor ligi de karıştırdı! Hesaplar değişti...
Toplam 7
Yorum
cetin İyi bari... Göztepe son maçta Galatasaray'a karşı çok kasmaz... GS yine şampiyon :)
Göztepe Konya'da terleyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.