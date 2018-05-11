Göztepe Konya'da terleyecek – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    Konya'da terleyecek

    Göztepe Konya'da terleyecek

    ZİRAAT 'nı Teleset Mobilya Akhisarspor'un kazanmasıyla Avrupa hedefini gelecek sezona erteleyen , 'de yarın deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Atiker 'la karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda Ümit Öztürk'ün yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2'den yayınlanacak. Konuk Göz-Göz'de sakatlıkları bulunan stoper Kadu ile orta saha Atakan forma giyemeyecek. Devre arasında Göztepe'den Konyaspor'a transfer olan golcü Adis Jahovic, 1.5 sezon formasını giydiği sarı-kırmızılılara rakip olacak.

    Sıralamada 48 puanla altıncı basamakta yer alan ekibinde Teknik Direktör Tamer Tuna, çok zorlu bir deplasmana çıkacaklarını söyledi. Konyaspor'un 35 puanla düşme potasının bir basamak üzerinde yer aldığını hatırlatan genç teknik adam, "Rakibimiz için son derece kritik bir maç olacak. Ancak biz Göztepe gibi oynayıp kendi işimize bakacağız. Sezonu en iyi yerde bitirmeyi amaçlıyoruz. Konya'dan da istediğimiz skoru alıp, son hafta evimizde oynayacağımız maçına moralli çıkmak istiyoruz" dedi. Sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan maçı Göztepe Jahovic'in golüyle 1-0 kazanmıştı.

    GÖZTEPE

    Beto - Sabri, Reis, Kosanovic, Leo, Ngando, Poko, Castro, Halil, Gouffran, Ghilas ()

    1. 11.5.2018 11:49
    2. Güncelleme: 11.5.2018 11:50
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