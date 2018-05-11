Göztepe Konya'da terleyecek

ZİRAAT Türkiye Kupası'nı Teleset Mobilya Akhisarspor'un kazanmasıyla Avrupa hedefini gelecek sezona erteleyen Göztepe, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Atiker Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda Ümit Öztürk'ün yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2'den yayınlanacak. Konuk Göz-Göz'de sakatlıkları bulunan stoper Kadu ile orta saha Atakan forma giyemeyecek. Devre arasında Göztepe'den Konyaspor'a transfer olan golcü Adis Jahovic, 1.5 sezon formasını giydiği sarı-kırmızılılara rakip olacak.

Sıralamada 48 puanla altıncı basamakta yer alan İzmir ekibinde Teknik Direktör Tamer Tuna, çok zorlu bir deplasmana çıkacaklarını söyledi. Konyaspor'un 35 puanla düşme potasının bir basamak üzerinde yer aldığını hatırlatan genç teknik adam, "Rakibimiz için son derece kritik bir maç olacak. Ancak biz Göztepe gibi oynayıp kendi işimize bakacağız. Sezonu en iyi yerde bitirmeyi amaçlıyoruz. Konya'dan da istediğimiz skoru alıp, son hafta evimizde oynayacağımız Galatasaray maçına moralli çıkmak istiyoruz" dedi. Sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan maçı Göztepe Jahovic'in golüyle 1-0 kazanmıştı.

GÖZTEPE

Beto - Sabri, Reis, Kosanovic, Leo, Ngando, Poko, Castro, Halil, Gouffran, Ghilas (Demba Ba)