Göztepe deplasmandaki son maçına çıkıyor – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    deplasmandaki son maçına çıkıyor

    <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a> deplasmandaki son maçına çıkıyor

    , Spor Toto 'de 33. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda 'la karşılaşacak.

    Ligde 33. haftaya 48 puan ve averajla 6. sırada giren , 2017-2018 sezonunun son deplasman maçında 'a karşı mücadele edecek. Bu sezon dış sahada oynadığı 16 maçta 19 puanı bulunan sarı-kırmızılı ekibin, son 8 deplasman maçında galibiyeti yok.

    'nin ligi 5. sırada bitirip UEFA Avrupa Ligi'ne gitme ihtimali, Teleset Mobilya Akhisarspor'un 'nı kazanmasıyla kalmadı.

    Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak -Göztepe maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek.

    Geçen sezon Göztepe'nin 'e çıkmasına katkı veren ve ligin ilk devresinde sarı-kırmızılı formayla 14 gol atan Adis Jahovic, transfer olduğu Atiker Konyaspor'la eski takımına rakip olacak. Göztepe Tamer Tuna, daha önce yardımcılığını yaptığı Atiker Konyaspor Sergen Yalçın'ın karşısına çıkacak.

    Göztepe'de Kadu, Kerem Atakan Kesgin ve 'nun sakatlıkları bulunuyor.

    Öğlen hava yoluyla Konya'ya gidecek sarı-kırmızılı ekip, son çalışmasını orada yapacak.

    1. 11.5.2018 09:38
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