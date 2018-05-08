Göztepe fırsat tepti – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    fırsat tepti

    Göztepe fırsat tepti

    ekibi, Avrupa yarışında ve Sivas’ın kayıp haftasında, 3 topu direkten dönen rakibi önünde puana sevindi.

    Spor Toto 'de , Avrupa yarışı yaptığı rakipleri Trabzonspor ve Sivasspor'un puan kaybettiği haftada evinde Y.Malatyaspor önünde eline geçirdiği fırsatı kullanamadı. F.Bahçe ile Akhisar arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finalinde kazananın sarı-lacivertli ekip olması durumunda, Süper Lig'i 5. sırada tamamlayan takım Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde edecek. İşte böyle bir ortamda, geçen hafta Alanyaspor-Osmanlıspor maçının berabere bitmesiyle ligde kalmayı garantileyen Malatyaspor'un 3 topu direkten dönerken, Göztepe 1 puana sevinen taraf oldu. İlk yarıda 35'te Chebake'nin füzesi direkte patlayıp, kaleci Beto'ya da çarparak oyun alanına döndü. Daha sonra araya giren savunma pozisyonu uzaklaştırdı.

    İkinci yarıda da etkili taraf olan misafir sarı-kırmızılılar, 56'da Adem, 69'da ise Boutaib'in direkten dönen vuruşlarıyla galibiyeti kaçıran taraf oldu. Göz-Göz'ün belki de maçtaki tek tehlikeli atağında; 72'de Demba Ba'nın karşı karşıya pozisyonunda kaleci Farnolle ayaklarıyla golü önledi. Avrupa yarışında fırsat tepen Göztepe bu sonuçla 6. sıraya yükselip 48 puana ulaşırken, Malatya ise 40 puanla haftayı 10. tamamladı.

    BA, BU SEFER ISLIKLANMADI
    Göztepe taraftarının geçen hafta karşılaşmasında tepki gösterdiği golcü , Y.Malatyaspor maçına yedek başladı. , hiçbir sakatlığı bulunmayan Ba'nın yerine son 3 maçta olduğu gibi Nabil Ghilas'ı 11'de görevlendirdi. Senegalli yıldız 58'de Tayfur'un yerine oyuna girdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu sefer tecrübeli santrfora tepki göstermedi.

    BULUT: ÇALINAN 2 PUANIMIZ VAR!
    Y.Malatya teknik direktörü Erol Bulut, hakeme tepki gösterdi. Chebake'nin direkten dönen pozisyonunda topun çizgiyi geçtiğini öne süren Bulut, "Kazanmamız gereken maçtı, kazandık aslında ama çalınan 2 puanımız var" ifadelerini kullandı.

    MURAT YILDIRIM'IN ANNE ACISI
    Y.Malatyalı futbolcu Murat Yıldırım'ın annesi Nermin Yıldırım vefat etti. Hollanda'da kanser tedavisi gören annesinin durumunun kötüye gitmesi üzerine bu ülkeye giden Yıldırım, acı haberi burada aldı. Tecrübeli futbolcu maçta yer almadı.

    FAİR-PLAY'LİK HAREKET
    U21 Ligi'nde Göztepe ile Y.Malatya maçı fair-play ödülüne layık anlara sahne oldu. 1-1 sona eren mücadelede ekibinin golünü kaydeden Serkan Bakan'ın topun kale çizgisini geçmediğini söylemesi üzerine takımı, Y.Malatya'nın gol atmasına izin verdi. Bu hareket tribünlerden alkış aldı.
    1. 8.5.2018
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