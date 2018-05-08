Göztepe fırsat tepti
İzmir ekibi, Avrupa yarışında Trabzonspor ve Sivas’ın kayıp haftasında, 3 topu direkten dönen rakibi önünde puana sevindi.
İkinci yarıda da etkili taraf olan misafir sarı-kırmızılılar, 56'da Adem, 69'da ise Boutaib'in direkten dönen vuruşlarıyla galibiyeti kaçıran taraf oldu. Göz-Göz'ün belki de maçtaki tek tehlikeli atağında; 72'de Demba Ba'nın karşı karşıya pozisyonunda kaleci Farnolle ayaklarıyla golü önledi. Avrupa yarışında fırsat tepen Göztepe bu sonuçla 6. sıraya yükselip 48 puana ulaşırken, Malatya ise 40 puanla haftayı 10. tamamladı.
BA, BU SEFER ISLIKLANMADI
Göztepe taraftarının geçen hafta Karabükspor karşılaşmasında tepki gösterdiği golcü Demba Ba, Y.Malatyaspor maçına yedek başladı. Tamer Tuna, hiçbir sakatlığı bulunmayan Ba'nın yerine son 3 maçta olduğu gibi Nabil Ghilas'ı 11'de görevlendirdi. Senegalli yıldız 58'de Tayfur'un yerine oyuna girdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu sefer tecrübeli santrfora tepki göstermedi.
BULUT: ÇALINAN 2 PUANIMIZ VAR!
Y.Malatya teknik direktörü Erol Bulut, hakeme tepki gösterdi. Chebake'nin direkten dönen pozisyonunda topun çizgiyi geçtiğini öne süren Bulut, "Kazanmamız gereken maçtı, kazandık aslında ama çalınan 2 puanımız var" ifadelerini kullandı.
MURAT YILDIRIM'IN ANNE ACISI
Y.Malatyalı futbolcu Murat Yıldırım'ın annesi Nermin Yıldırım vefat etti. Hollanda'da kanser tedavisi gören annesinin durumunun kötüye gitmesi üzerine bu ülkeye giden Yıldırım, acı haberi burada aldı. Tecrübeli futbolcu maçta yer almadı.
FAİR-PLAY'LİK HAREKET
U21 Ligi'nde Göztepe ile Y.Malatya maçı fair-play ödülüne layık anlara sahne oldu. 1-1 sona eren mücadelede İzmir ekibinin golünü kaydeden Serkan Bakan'ın topun kale çizgisini geçmediğini söylemesi üzerine takımı, Y.Malatya'nın gol atmasına izin verdi. Bu hareket tribünlerden alkış aldı.
- 8.5.2018
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Bongonda coştu
Toplam 3
Yorum
Q 7 BURADAN AYNI RUMUZLA BAS BAS BAGIRDIM GÖNDERMEYİN ŞU COCUGU DİYE,KASTİLLOYU GÖNDERİN DİYE RIZA EFENDI SENDE HOCASIN YA EH
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Trabzonspor’da kadro sıkıntısı
Toplam 1
Yorum
Q 7 ŞU SON 3 HAFTADA GENCLERİ CIKARIN Kİ COCUKLARDA KABILIYETLERINI GÖSTEREBILSIN. RIZA HOCA KARGADAN BAŞKA KUŞ TANIMIYOR HERHALDE
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Brezilya'nın efsanevi ismi Dunga, Rıza Çalımbay'ın yerine geliyor
Toplam 1
Yorum
Q 7 DAKİKA 1 GOL1DAHA İLK İCRAATTA FİYASKO. BEYLER MACERAYI BIRAKINDA OLUCAK İŞE BAKIN BU TAKIMIN BAŞINA YILMAZ VURALI YADA SAMET HOCAYI GETİRİN
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