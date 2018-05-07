Tamer Tuna: "Puan kaybı Avrupa şansımızı etkiledi"
Evkur Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kalan Göztepe’de Teknik Direktör Tamer Tuna, yaşadıkları puan kaybının Avrupa şanslarını kötü etkilediğini söyledi.
Bugün yaşadıkları puan kaybının Avrupa şansını etkilediğini ifade eden Tuna, "Her maçı kazanmaya çıkan Göztepe, Konyaspor ve Galatasaray'a karşı kazanmak için sahaya çıkacağız. Ben Göztepe'de sezonu bitiren 2. teknik adam olacağım. Planlama derken biz bunlardan bahsettik. Başka takıma gitmek gibi hesaplarım olmadı. Ben para bile konuşmadım. Şimdi bile mutsuz ettiğimiz taraftar grubu var. Göztepe'den çok iyi bir teklif de aldım açıkçası" diye konuştu.
- 7.5.2018 23:09
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Beşiktaş evinde Kayserispor'u 2-0 mağlup etti
Toplam 2
Yorum
karakartal Bu sezon Beşiktaşı durdurmak için alenice hakem hataları yapılsı.Pes artık maça gitmenin bir tadı kalmadı.Kimse maça gitmesin
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Beşiktaş evinde Kayserispor'u 2-0 mağlup etti
Toplam 2
Yorum
aslan Kayseriye gol lazım Asamoahgıyanı maça almıyor hoca pis pis kokular geliyor..........
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Tribünlerden Şenol Güneş’e ve takıma destek
Toplam 3
Yorum
Çarşı Niyazi Şenol Güneş’in dışında yüksek ücretle saha dışına alınan transferler için kesinlikle birlik olup önüne geçmeliyiz geleceğimizi mahvediyorlar
Tamer Tuna: "Puan kaybı Avrupa şansımızı etkiledi" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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