Tamer Tuna: "Puan kaybı Avrupa şansımızı etkiledi" – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    : "Puan kaybı Avrupa şansımızı etkiledi"

    Tamer Tuna: "Puan kaybı Avrupa şansımızı etkiledi"

    Evkur ile golsüz berabere kalan ’de , yaşadıkları puan kaybının Avrupa şanslarını kötü etkilediğini söyledi.

    'de ile golsüz berabere kalan 'de , "Oyuna çok arzulu başladık, hem topa sahip olarak hem girdiğimiz pozisyonlarla bunu gösterdik. Bugün kazanmayı çok istedik. İkinci yarıda oyun gitti geldi. Rakibe pozisyonlar da verdik. Bu senenin hayalini kazanmak istedik. Göztepe seyircisine hak ettiğini vermek istedik. Hem taraftara iyi futbol izlettirmek hem de gelecek yıllara hazırlık niteliğinde bir sezon geçirdik. Biz sadece işimize inanarak Göztepe'yi sezon sonunda iyi bir seviyede bırakmak için görüşmeler yaptık. Kalan 2 maçımızda da üst düzey oynayarak bu sezonu tamamlamak istiyoruz" dedi.

    Bugün yaşadıkları puan kaybının Avrupa şansını etkilediğini ifade eden Tuna, "Her maçı kazanmaya çıkan Göztepe, ve 'a karşı kazanmak için sahaya çıkacağız. Ben Göztepe'de sezonu bitiren 2. teknik adam olacağım. Planlama derken biz bunlardan bahsettik. Başka takıma gitmek gibi hesaplarım olmadı. Ben para bile konuşmadım. Şimdi bile mutsuz ettiğimiz taraftar grubu var. Göztepe'den çok iyi bir teklif de aldım açıkçası" diye konuştu.
    1. 7.5.2018 23:09
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