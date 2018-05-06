Göztepe’de hedef 9 puan
Sarı-kırmızılıların hocası Tuna: Kalan maçların 3’ünü de kazanıp ligi maksimum puanla bitirmek istiyoruz.
LEO DA UZATIYOR
Göztepe'de kaleci Beto'nun ardından defans oyuncusu Leo Schwechlen'in de takımda kalacağı belirtildi. Fransız futbolcunun da kariyerine Göztepe'de devam etmeyi istediği, tarafların Malatyaspor maçı sonrası mukavele uzatacakları dile getirildi.
- 6.5.2018
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Beşiktaş'ın net borcu açıklandı
Toplam 1
Yorum
eses anadolu kulüplerinin 50 milyon borcu var diye puanları silinsin küme düşürülsün 3 büyütülmüşlerin borcuna bak işte adalet..
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Emre Mor'dan Fatih Terim'e telefon: 'Alo hocam ben Emre'
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Yorum
seda super olur bu cocuk paylasilmayacak,ancak terim onu pisircekki olsun
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PFDK Fenerbahçe'yi derbide hükmen galip ilan etti
Toplam 5
Yorum
haydar bence küme düşürülmeli ki adam gibi ders olsun
Göztepe’de hedef 9 puan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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