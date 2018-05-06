Göztepe’de hedef 9 puan – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    ’de hedef 9 puan

    <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a>’de hedef 9 puan

    Sarı-kırmızılıların hocası Tuna: Kalan maçların 3’ünü de kazanıp ligi maksimum puanla bitirmek istiyoruz.

    Teknik Direktörü Tamer Tuna, bugün sahasında oynayacakları Malatyaspor maçından itibaren kalan haftalarda 9 puan hedeflediklerini söyledi. Sezonu maksimum puanla tamamlamak istediklerinin altını çizen sarı-kırmızılı çalıştırıcı, "Süper Lig'de uzun süre sonra ilk kez mücadele etmemize rağmen önemli işlere imza attık. Rakiplerin saygı duyduğu bir takımız. Kalan haftalarda zorlu rakiplere karşı oynayacağız ve amacımız 9 puan alıp ligi en iyi yerde tamamlamak olacak" ifadelerini kullandı. Tuna, ayrıca kalan 3 maçtan 2'sinin evlerinde olduğunu da hatırlatarak "Malatyaspor ve son haftaki Galatasaray karşılaşmalarında taraftarımızdan takıma destek olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

    LEO DA UZATIYOR
    'de kaleci Beto'nun ardından defans oyuncusu Leo Schwechlen'in de takımda kalacağı belirtildi. Fransız futbolcunun da kariyerine 'de devam etmeyi istediği, tarafların Malatyaspor maçı sonrası mukavele uzatacakları dile getirildi.
    1. 6.5.2018
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