Göztepe'de Demba Ba görüşme odasına – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    'de görüşme odasına

    Göztepe'de Demba Ba görüşme odasına

    maçında ıslıklanan Ba’yla maçı sonrası son nokta konulacak.

    , maçında taraftarların yoğun protestosuna maruz kalan, eski kulübü Beşiktaş'ın gündemindeki Demba Ba konusunda son noktayı koymaya hazırlanıyor. İzmir ekibinde kalıp kalmayacağı belirsiz olan Senegalli yıldızın, kulübede olacağı Y. maçı sonrası Başkan Mehmet Sepil'le bir kez daha görüşeceği ve transferin netlik kazanacağı öğrenildi. Devre arasında Çin'den gelip sezon sonuna kadar imza atan 33 yaşındaki golcü, 10 maçta 6 kez ağları havalandırdı.
    1. 4.5.2018
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