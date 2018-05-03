Göztepe'de Demba Ba bilmecesi – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
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    03 Mayıs 2018, Perşembe
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    'de bilmecesi

    Göztepe'de Demba Ba bilmecesi

    'de geçen hafta 5-0 kazanılan maçında taraftarın yoğun protestosuna maruz kalan 'nın pazartesi günü oynanacak sınavına da yedek başlayacağı bildirildi.

    Tepkiler yüzünden morali oldukça bozulan Senegalli futbolcunun hiçbir antrenmanı kaçırmadığı ancak teknik direktör 'nın maça son 3 haftadır olduğu gibi yine Ghilas'la başlayacağı ifade edildi. ile özel bir toplantı yapan Tuna'nın olası tepkilerden çekindiği bildirildi. Kariyerinde ilk kez ıslıklanan dünyaca ünlü yıldızın ise sahada olmayı çok istediğini Tamer Tuna'ya söylediği vurgulandı.

    Demba Ba'nın genç teknik adama, "Taraftarımıza çok saygı duyuyorum. Tek düşüncem takımımın hedefine ulaşması. 'nin başarısından başka bir şey düşünmüyorum. Hakkımda çıkan haberleri gerçek değil. Ben sadece Göztepe'yi düşünüyorum. maçında oynarsam yine en iyi şekilde sahada mücadele ederim" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

    Gelecek sezon Göztepe'de kalıp kalmayacağı belirsiz olan Demba Ba'nın Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından Başkan 'le bir kez daha görüşeceği ve transferin netlik kazanacağı dile getirildi. Sarı-kırmızılılara devre arasında 'den gelip sezon sonuna kadar imza atan 33 yaşındaki golcü, 10 maçta 6 gol attı.

    1. 3.5.2018 14:51
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