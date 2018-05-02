Demba Ba’dan kötü haber – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    ’dan kötü haber

    Demba Ba’dan kötü haber
    'de 'ü 5-0 yenerek son 3 maçında 7 puan toplayan ve 5'incilik için bitime 3 hafta kala camiasına umut veren 'ye 'dan kötü haber. Karabük maçında gol atmasına rağmen taraftarların yoğun protestosuna maruz kalan Senegalli golcünün sakatlığının nüksettiği ve Y.Malatya karşısında forma giymesinin zor olduğu ifade edildi. Ba, iki hafta takımından uzak kaldıktan sonra geçen hafta formasına kavuşmuştu.
    1. 2.5.2018
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