Göztepe Avrupa'ya göz dikti!

Ligden düşmesi kesinleşen rakibini, seyircisi önünde Ngando (2), Ghilas (2) ve Demba ile geçen Göz-Göz, ilk 5 iddiasını sürdürdü.

Avrupa 'ya çıkış biletini kovalayan Göztepe, 31. haftanın açılış maçında Karabük'e gol yağdır dı: 5-0. Bornova'daki maça etkili başlayan sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı Axel Ngando'nun golleriyle 2-0 önde kapadı. İkinci yarıda sahneye bu kez Nabil Ghilas çıktı ve 2 gol de o atarak skoru 4-0'a taşıdı. Perdeyi kapatan ise Göztepelilerin bir hayli kırgın olduğu Demba Ba yaptı.



Dakikalar 67'yi gösterirken Göztepeli taraftarlar, Halil Akbunar'ın yerine oyuna giren Senegalli golcüyü önce ıslıkladılar, sonrasında "Burası Göz-tepe, Beşiktaş değil!" diyerek maç boyunca tezahüratta bulundular. Demba, oyuna girdiği andan itibaren, ayağına her top gelişinde yine ıslıklandı. Yine böyle bir pozisyonda ıslıklar altında golünü attı: 5-0. Senegalli forvetin kaleciyi çalımlayıp attığı nefis bir gol de faul yaptığı gerekçesi ile geçerli sayılmadı.