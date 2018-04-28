Göztepe Avrupa'ya göz dikti!
Ligden düşmesi kesinleşen rakibini, seyircisi önünde Ngando (2), Ghilas (2) ve Demba ile geçen Göz-Göz, ilk 5 iddiasını sürdürdü.
Dakikalar 67'yi gösterirken Göztepeli taraftarlar, Halil Akbunar'ın yerine oyuna giren Senegalli golcüyü önce ıslıkladılar, sonrasında "Burası Göz-tepe, Beşiktaş değil!" diyerek maç boyunca tezahüratta bulundular. Demba, oyuna girdiği andan itibaren, ayağına her top gelişinde yine ıslıklandı. Yine böyle bir pozisyonda ıslıklar altında golünü attı: 5-0. Senegalli forvetin kaleciyi çalımlayıp attığı nefis bir gol de faul yaptığı gerekçesi ile geçerli sayılmadı.
- 28.4.2018
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Mesut Özil ekmeği öpüp kenara koydu
Toplam 7
Yorum
gkhn Şu adamın Galatasaraylı olmasını çok isterdim...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Beşiktaş kararını değiştirmeli, maça çıkmalıdır
Toplam 27
Yorum
Haydar Çıkacaklar zaten başkanım. Bunlarda bir tiyatro lakin sizin tanıdığınızı zannettiğiniz BJK yi bunların ne hale getirdiğini görün.
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Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
cüneyt çakır ? Kasımpaşa nın 3 büyüklerle oynadıkları maçları neden Cüneyt çakır yönetiyor hep ? biri talimat vermiş gibi sanki durum ....
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