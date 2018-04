Tamer Tuna'dan Demba Ba açıklaması

Tuna, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kardemir Karabükspor'un son dönemlerde bazı zorluklar yaşadığını belirterek, rakip takımın oyunun içinde kalmak istemesine rağmen bunu başaramadığını söyledi.

Göztepeli bazı taraftarlar tarafından ıslıklanan Demba Ba'nın eleştirilmeyi hak etmediğini vurgulayan Tuna, Göztepelilerin birbirine sahip çıkarak bugünkü durumuna geldiğini ve bunu sürdürmesi gerektiğini ifade etti.

Oyuncularını birbirlerinden ayırmadıklarına dikkati çeken Tuna, "Biz bir bütünüz. Bugüne gelişte bütünün başarısıyla Göztepe bu ligde beşinci. Her oyuncu buradan alkışlanarak ayrılmayı hak eder. Herkes çok çalışıyor. Demba Ba da inanılmaz çalışkan, günün bütün bölümünü tesiste geçiren ve takıma çok katkı yapmış bir oyuncu. Hak etmediği bir tavır oldu." diye konuştu.

Demba Ba'nın takımda kalmasını istediği bir oyuncu olduğunu dile getiren Tuna, Beşiktaş maçında 5-1 yenilmeleri nedeniyle farklı bir algı oluşturulmaya çalışıldığını, Göztepe taraftarının bu algıya kapılmasını anlayamadığını belirtti.

"Ben takımı düşünüyorum"

Tamer Tuna, gazetecilerin "Bugünkü protestolardan sonra Demba Ba'nın takımda kalma ihtimali nedir?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bu tip protestolardan sonra Demba Ba'nın kalıp kalmayacağı onun bileceği iş. Taraftarımızın istemediği ortada. Bu protestoları yaptı, yarın ne gelişir bilmiyorum. Demba Ba bizim oyuncumuz. 3 hafta var, 3 haftada da bize katkısı çok olacaktır. Sahada görmek istemese de bazı taraftarlar, ben takımı düşünüyorum ve 'Göztepe önemli' diyorum. Göztepe'nin faydasına olacak her şeyi yaparım ama yanlışlıklar içinde değil tabii."

Tuna'ya, "Demba Ba maçta çok profesyonel davrandı. Protestolara karşı soğukkanlı davrandı. Onun bu tutumu gitmesi veya kalması konusunda size bir fikir veriyor mu?" sorusu da yöneltildi.

Bu konuda erken konuşmanın yarar getirmeyeceğini anlatan Tuna, "Bugün de bu yorumları zamana bırakabilirdim. Demba Ba'nın tavrı, duruşu oyuncularımıza ve bize hep örnekti. Karakterini, kalitesini biliyoruz. Geldiğinden beri inanılmaz faydası oldu. Bugün oyuncularımızın, taraftarımızın başlarkenki bütünlüğünün bitişte de olmasını dilerdim. Besteleri inanarak duygusuyla yazmış taraftar grubunun, her oyuncusunu o kalbiyle, o duygusuyla bence yaşaması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

- Kardemir Karabükspor cephesi

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise Göztepe'nin maçta iyi mücadele ettiğini dile getirdi.

Bazı zorluklar yaşadıklarını, oyuncularına kızamadığını söyleyen Karaman, şunları kaydetti:

"Profesyonel dediğimiz alemin içinde her oyuncunun kendisini hazırlaması söz konusu. 'Profesyonelim' diyorsan ve bu hayatı devam ettirmek istiyorsan, deneyimli oyuncularımızın her an forma bulacak gibi kendini hazır etmesi gerekiyor. Genç oyuncularımızın, bu tarz sporlarda ciddi rakiplerle oynadığı zaman elde edeceği zorluklardan bir ana fikir edinip kendisini geleceğe hazırlaması gerekiyor. Maç kondisyonu olan takımla maç kondisyonu olmayan takımın müsabakasında iyi niyet yetmedi, diğeri kazandı. Göztepe'yi tebrik ediyorum. Biz yüzleşeceğiz, daha çok gayret göstereceğiz."