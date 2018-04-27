Tamer Tuna'dan Demba Ba açıklaması!
Kardemir Karabükspor’u 5-0 mağlup eden Göztepe’de Teknik Direktör Tamer Tuna, bugün taraftarın yoğun protestosuyla karşılaşan Demba Ba’nın önümüzdeki seneler için Göztepe ile görüştüğünü ancak bu geceden sonra kararının değişebileceğini ifade etti.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın açıklamalarının ardından Göztepe taraftarıyla arası açılan Demba Ba'nın maçta yuhalanmayı hak etmediğini söyleyen Tuna, "Burada oynayan her oyuncunun buraya kattığı bir değer oldu. Göztepe taraftarı zaman zaman oyuncuya saygı duymasa da hiçbiri eleştirilmeyi hak etmez. Biz birbirimize sahip çıkarak bu pozisyona geldik. Ekonomik anlamda inanılmaz şekilde doğru işleyen bir yapı var. Bu yıl bu ligde örnek gösterilen bir taraftarın bu anlamda bazen nasıl etkilendiğine anlam veremiyorum. Bazı oyuncular, bazı takımlarla özdeşleşebilir. Demba Ba buraya geldiğinde 'gel bir taraftarı gör' dedim. İstekli davrandı. Birlikte çalıştığımız için inandı. Demba Ba geldi bu taraftara hayran oldu. Sonra burada 6 aylık da değil sonraki yıllar için de görüşmelere başladı. Bugünden sonra ne değişir bilemiyorum. Biz kendimizi, oyuncularımızı, taraftarımızı birbirinden farklı görmüyoruz. Bir bütünüz. Bu başarımız bütünlükten kaynaklanıyor. Her oyuncu, her hoca buradan alkışlanarak ayrılmayı hak eder. Oyuncular ailelerinden fazla bizleri görüyor. Demba Ba da inanılmaz çalışkan bir oyuncu. Demba Ba bugün bu protestoları hak etmedi. Bu değeri hepimiz korumalıyız" şeklinde konuştu.
Demba Ba'nın önümüzdeki senelerde de Göztepe'de kalmak için görüşmelere başladığını ifade eden Tamer Tuna, "Seneye bu takımda kalmak için görüşmeler yapıyordu başkanımızla. Bu protestolardan sonra kalır mı kalmaz mı kendi kararını verecek. Taraftarımız onu sahada görmek istemese de bize çok katkıları oldu" dedi.
- 27.4.2018 23:04
- Güncelleme: 27.4.2018 23:07
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Yorum
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