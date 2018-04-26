Göztepe'nin konuğu Kardemir Karabükspor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 31. haftanın açılış maçında yarın Kardemir Karabükspor'u konuk edecek.
Ligde 31. haftaya 44 puan ve averajla 6. sırada giren Göztepe, Bornova Stadı'nda yarın saat 20.00'de Kardemir Karabükspor'la karşılaşacak. Ligde 29. haftada konuk ettiği Bursaspor'u 2-1'lik skorla geçtikten sonra geçen hafta Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanında 1-1'lik skorla dönen Göztepe, yarın rakibini yenip üst sıralardaki yerini korumaya çalışacak.
Ligin ilk devresinde Karabük'te oynanan karşılaşmayı Göztepe 1-0 üstün tamamlamıştı.
Ara transfer döneminde Kardemir Karabükspor'dan takıma dahil olan Andre Poko, yarın eski takımına karşı oynayacak.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Kadu, Kerem Atakan Kesgin ve Hakan Çinemre yarınki maçta forma giyemeyecek.
- 26.4.2018 09:34
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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde merak edilenler
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞK TFF TARAFINI BELLİ ETMEYE DEVAM EDİYOR !!!!
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Beşiktaşlı Pepe'ye 1 maç ceza!
Toplam 2
Yorum
mert direk kırmız yiyen 1 kişi en düşük 2 maç alır daha önce dedim 1 maç verilirse şayırmayın diye.demirören 1 telefonu yeter
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Mağdurlar Caner Erkin, Tolga Zengin ve Ricardo Quaresma ifade verdi
Toplam 1
Yorum
sami ne magduru bunlar magdur deyil , olay cikarmak icin gelen provakatorlerdir,
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