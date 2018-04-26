Göztepe'nin konuğu Kardemir Karabükspor – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    'nin konuğu

    <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a>'nin konuğu <a href="/index/kardemir-karabukspor?id=11abcf39-9126-4e5f-ba2d-842a7ec38e0e" class="" rel="tag">Kardemir Karabükspor</a>

    ekiplerinden , 31. haftanın açılış maçında yarın 'u konuk edecek.

    Ligde 31. haftaya 44 puan ve averajla 6. sırada giren , Bornova Stadı'nda yarın saat 20.00'de 'la karşılaşacak. Ligde 29. haftada konuk ettiği 'u 2-1'lik skorla geçtikten sonra geçen hafta Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanında 1-1'lik skorla dönen , yarın rakibini yenip üst sıralardaki yerini korumaya çalışacak.

    Ligin ilk devresinde Karabük'te oynanan karşılaşmayı Göztepe 1-0 üstün tamamlamıştı.

    Ara transfer döneminde 'dan takıma dahil olan Andre Poko, yarın eski takımına karşı oynayacak.

    Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Kadu, Kerem Atakan Kesgin ve Hakan Çinemre yarınki maçta forma giyemeyecek.

    1. 26.4.2018 09:34
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