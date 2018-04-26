Demba Ba dönüyor!
Tecrübeli hoca, Beşiktaş ile anlaştığı için kadro dışı kaldığı iddia edilen Demba Ba’nın sakatlığını atlattığını ve yarınki Karabükspor maçında sahada olabileceğini açıkladı.
Süper Lig'e bu sezon yükselen ve aldığı başarılar sonuçların yanı sıra sergilediği futbolla alkış toplayan Göztepe'de Teknik Direktör Tamer Tuna açıklamalarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı, ligin bitimine 4 hafta kalmasına rağmen oyuncuların motivasyonlarından memnun olduğunu söyledi. Tuna şöyle konuştu: "Ligde kalan 4 maçın 3'ünü İzmir'de oynayacağız. Bu avantajı kullanmalıyız. Oyun yapımız, şeklimiz ve felsefemiz aynı. Çünkü düşündüklerimizle, başlangıcımız ve amacımız hiç değişmedi. Sezon sonuna gelmemize rağmen oyuncu ve oyun motivasyonumuz üst seviyede. Bu dönemlerde bunun korunması çok zordur ama oyuncularımız hem çalışma disiplinleri hem bizim böyle travmatik maçlardan sonra dönüşlerimiz iyi olmuştur. Onu da sürdürmek istiyoruz. O sürdürülebilirliği de Kardemir Karabükspor maçıyla başlatıp, inşallah sezonu da iyi bir noktada bitireceğiz.
AVRUPA LİGİ'Nİ KOVALIYORUZ
Lig güzel gidiyor, üzülenler ve sevinenler olacak. Ligin marka değeri ve kalitesine zarar getirilmeden bir lig sonu yaşanmasını temenni ediyoruz. Zirvede ve alt sıralarda yarış çetin geçiyor. Biz de Avrupa Ligi'ni hedefliyoruz. Demba Ba'nın arka adalesindeki sakatlığı geçti. Geçen haftaki Akhisar maçında oynayabilecek durumda olmasına rağmen riske etmedik. Şu anda tamamen iyileşti. Karabük'e karşı oynayabilir.
AVRUPA LİGİ'Nİ KOVALIYORUZ
Lig güzel gidiyor, üzülenler ve sevinenler olacak. Ligin marka değeri ve kalitesine zarar getirilmeden bir lig sonu yaşanmasını temenni ediyoruz. Zirvede ve alt sıralarda yarış çetin geçiyor. Biz de Avrupa Ligi'ni hedefliyoruz. Demba Ba'nın arka adalesindeki sakatlığı geçti. Geçen haftaki Akhisar maçında oynayabilecek durumda olmasına rağmen riske etmedik. Şu anda tamamen iyileşti. Karabük'e karşı oynayabilir.
- 26.4.2018
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