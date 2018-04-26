Demba Ba dönüyor! – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    dönüyor!

    <a href="/index/demba-ba?id=c1b20071-3df6-4317-bbe3-0d9546100cec" class="" rel="tag">Demba Ba</a> dönüyor!

    Tecrübeli hoca, ile anlaştığı için kadro dışı kaldığı iddia edilen ’nın sakatlığını atlattığını ve yarınki maçında sahada olabileceğini açıkladı.

    Süper Lig'e bu sezon yükselen ve aldığı başarılar sonuçların yanı sıra sergilediği futbolla alkış toplayan 'de Teknik Direktör Tamer Tuna açıklamalarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı, ligin bitimine 4 hafta kalmasına rağmen oyuncuların motivasyonlarından memnun olduğunu söyledi. Tuna şöyle konuştu: "Ligde kalan 4 maçın 3'ünü İzmir'de oynayacağız. Bu avantajı kullanmalıyız. Oyun yapımız, şeklimiz ve felsefemiz aynı. Çünkü düşündüklerimizle, başlangıcımız ve amacımız hiç değişmedi. Sezon sonuna gelmemize rağmen oyuncu ve oyun motivasyonumuz üst seviyede. Bu dönemlerde bunun korunması çok zordur ama oyuncularımız hem çalışma disiplinleri hem bizim böyle travmatik maçlardan sonra dönüşlerimiz iyi olmuştur. Onu da sürdürmek istiyoruz. O sürdürülebilirliği de Kardemir maçıyla başlatıp, inşallah sezonu da iyi bir noktada bitireceğiz.

    AVRUPA LİGİ'Nİ KOVALIYORUZ
    Lig güzel gidiyor, üzülenler ve sevinenler olacak. Ligin marka değeri ve kalitesine zarar getirilmeden bir lig sonu yaşanmasını temenni ediyoruz. Zirvede ve alt sıralarda yarış çetin geçiyor. Biz de Avrupa Ligi'ni hedefliyoruz. 'nın arka adalesindeki sakatlığı geçti. Geçen haftaki Akhisar maçında oynayabilecek durumda olmasına rağmen riske etmedik. Şu anda tamamen iyileşti. Karabük'e karşı oynayabilir.
    1. 26.4.2018
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