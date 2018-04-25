Demba yoksa Ghilas var – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    Demba yoksa Ghilas var

    Demba yoksa Ghilas var

    ’de kayıp golcü Nabil Ghilas’ın performansı camiayı sevindirdi.

    'nın sakatlığı nedeniyle 2 haftadır olmamasıyla formayı alan Ghilas, 2-1 kazanılan Bursa ve son Akhisar maçlarında golleriyle takımına hayat verdi. 28 yaşındaki Cezayirli golcünün kalan 4 maçta da Tamer Tuna'nın önemli kozlarından biri olacağı öğrenildi. Ba'nın ise henüz hazır olmaması taraftarı huzursuz ediyor. Adı eski takımı Beşiktaş'la anılan, dün takımla çalışmaya başlayan Senegalli yıldızın kontrat uzatma teklifini kabul etmediği, Başkan Mehmet Sepil'in de kızgın olduğu ileri sürüldü. Demba Ba'nın büyük ihtimalle Karabük maçında da oynamaması bekleniyor.
    1. 25.4.2018
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