Demba yoksa Ghilas var
Göztepe’de kayıp golcü Nabil Ghilas’ın performansı camiayı sevindirdi.
Demba Ba'nın sakatlığı nedeniyle 2 haftadır olmamasıyla formayı alan Ghilas, 2-1 kazanılan Bursa ve son Akhisar maçlarında golleriyle takımına hayat verdi. 28 yaşındaki Cezayirli golcünün kalan 4 maçta da Tamer Tuna'nın önemli kozlarından biri olacağı öğrenildi. Ba'nın ise henüz hazır olmaması taraftarı huzursuz ediyor. Adı eski takımı Beşiktaş'la anılan, dün takımla çalışmaya başlayan Senegalli yıldızın kontrat uzatma teklifini kabul etmediği, Başkan Mehmet Sepil'in de kızgın olduğu ileri sürüldü. Demba Ba'nın büyük ihtimalle Karabük maçında da oynamaması bekleniyor.
- 25.4.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Göztepe'de Ghilas, Demba Ba'yı aratmadı
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taraftar Zaten kaçtınız..
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