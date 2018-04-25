Beto: "Hedefimiz 4’te 4!"
Portekizli kaleci Beto, Avrupa kupaları için rakiplerine mesaj yolladı. Beklentilerin üzerinde bir sezon geçirdiklerini vurgulayan İzmir ekibinin yıldız ismi, “Kalan 4 maçta da takım arkadaşlarımla aynı konsantrasyonla, çabayla, istek ve arzuyla devam edip, en iyi sonuçları alacağız” dedi.
Akhisarspor deplasmanında alınan beraberlikte Seleznyov'un penaltısını kurtararak pay sahibi olan Beto, Göztepe'de beklentilerin üzerinde bir sezon geçirdiklerinin altını çizdi. Karabükspor maçıyla birlikte sezonu 4'te 4'le tamamlayarak Avrupa hedefini gerçekleştirmek istediklerini anlatan 35 yaşındaki tecrübeli eldiven, "Kalan 4 maçımızda da takım arkadaşlarımla aynı konsantrasyonla, aynı çabada, aynı istek ve arzuda devam edip, en iyi sonuçları alacağız" dedi.
'TAKIM ENERJİMİZ MÜTHİŞ'
Göztepe'nin enerjisini gördüğü ve çok iyi bir proje olarak değerlendirdiği için tercih ettiğini kaydeden Beto, "Geldikten sonra da bu enerjiyi çok iyi şekilde gördüm. İyi bir takımız, iyi bir teknik ekibimiz ve iyi bir yönetimimiz var. Çok iyi enerjimiz var, o yüzden doğru tercihi yapıp buraya geldiğimi düşünüyorum" diye konuştu.
PENALTI ÇIKARMAK DEĞER KATIYORSA ÖNEMLİ
Seleznyov'un penaltı atışını kurtaran kaleci Beto, penaltı kurtarmanın takıma bir katkısı olduğunda değerli olacağını söyledi. Portekizli yıldız, "Penaltı kurtardığımda çok çok mutlu oluyorum. Olay sadece penaltı çıkarmak değil, çıkardığınız penaltı takımınızın puanına, maç galibiyetine, beraberliğe ciddi bir değer katıyorsa anlamı vardır. Bu yüzden ben de kurtardığım penaltılarla takımıma katkı sunduğum için daha mutlu oluyorum" yorumunu yaptı.
'TAKIM ENERJİMİZ MÜTHİŞ'
Göztepe'nin enerjisini gördüğü ve çok iyi bir proje olarak değerlendirdiği için tercih ettiğini kaydeden Beto, "Geldikten sonra da bu enerjiyi çok iyi şekilde gördüm. İyi bir takımız, iyi bir teknik ekibimiz ve iyi bir yönetimimiz var. Çok iyi enerjimiz var, o yüzden doğru tercihi yapıp buraya geldiğimi düşünüyorum" diye konuştu.
PENALTI ÇIKARMAK DEĞER KATIYORSA ÖNEMLİ
Seleznyov'un penaltı atışını kurtaran kaleci Beto, penaltı kurtarmanın takıma bir katkısı olduğunda değerli olacağını söyledi. Portekizli yıldız, "Penaltı kurtardığımda çok çok mutlu oluyorum. Olay sadece penaltı çıkarmak değil, çıkardığınız penaltı takımınızın puanına, maç galibiyetine, beraberliğe ciddi bir değer katıyorsa anlamı vardır. Bu yüzden ben de kurtardığım penaltılarla takımıma katkı sunduğum için daha mutlu oluyorum" yorumunu yaptı.
- 25.4.2018
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