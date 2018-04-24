Göztepe'de Kardemir Karabükspor maçı hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig'de 27 Nisan Cuma günü Kardemir Karabükspor'u konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde çabukluk çalışması yapan sarı-kırmızılı oyuncular daha sonra 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı geçen Demba Ba takımla çalıştı.
Antrenman öncesinde kondisyoner Stefano Marrone'nin doğum günü kutlandı.
- 24.4.2018 14:28
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Pepe’de Gomis örneği
Toplam 3
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Mert sarı kartlık pozisyon bile değilken kırmızı verdi cezası bir maçtır onuda çekti zaten galatasaray maçında sahada
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TFF'de karar günü
Toplam 7
Yorum
özlenen şimdi o karar emsal olarak alınmalı ve beşiktaş hükmen mağlup olup önümüzdeki sene de kupaya alınmamalı
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Halilhodzic: "Beni bir çöp gibi fırlattılar"
Toplam 2
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Tahiroglu Herkez haketdigi yere gider
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