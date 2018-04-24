Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde çabukluk çalışması yapan sarı-kırmızılı oyuncular daha sonra 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı geçen Demba Ba takımla çalıştı.

Antrenman öncesinde kondisyoner Stefano Marrone'nin doğum günü kutlandı.