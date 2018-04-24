Göztepe'de Kardemir Karabükspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    'de maçı hazırlıkları

    <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a>'de <a href="/index/kardemir-karabukspor?id=51bbdd00-7841-4728-a53c-ede6801b6bfc" class="" rel="tag">Kardemir Karabükspor</a> maçı hazırlıkları

    'de 27 Nisan Cuma günü 'u konuk edecek , müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

    Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde çabukluk çalışması yapan sarı-kırmızılı oyuncular daha sonra 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

    Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı geçen Demba Ba takımla çalıştı.

    Antrenman öncesinde kondisyoner Stefano Marrone'nin doğum günü kutlandı.

    1. 24.4.2018 14:28
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